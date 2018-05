Trump contro l'Fbi : 'Voglio un'inchiesta per scoprire se hanno spiato la mia campagna' : ... per sabotare l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller e rinviare il faccia a faccia con il ' grande inquisitore ' che potrebbe mettere a rischio la sua sopravvivenza politica. La mossa è ...

Contro i Trumpiani italiani il Pd deve unirsi come i greci contro i persiani : Roma. Dice Giuliano da Empoli, alla vigilia dell’assemblea nazionale (sarà eletto un segretario subito o sarà fissata la data del congresso?), che il Pd può approfittare del tempo a disposizione non solo per fare opposizione frontale al nascente governo giallo-verde, ma anche per rivedere l’organizz

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

Kim ora torna a fare il cattivo : a rischio l'incontro con Trump : New York - Kim Jong Un torna il cattivo di sempre. Il leader nordcoreano abbandona i toni concilianti e mostra i muscoli, prima decidendo di cancellare i colloqui con il Sud in programma ieri nel ...

Corea del Nord - a rischio incontro Kim Jong un-Trump/ Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit : Corea del Nord, a rischio incontro Kim Jong un-Trump: Perché Pyongyang minaccia di far saltare il summit. Le manovre militari degli Stati Uniti e Corea del Sud non sono l'unica ragione...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:25:00 GMT)

Trump Jr : "Non ricordo di avergli detto dell'incontro con i russi" : Non ricorda di avere mai parlato con il padre dell'indagine russa e non pensava che ci fosse nulla di male nell'incontrare un avvocato russo che prometteva di fornire materiale scottante su Hillary Clinton, da utilizzare durante la campagna per le presidenziali.Sono queste alcune delle dichiarazioni di Donald Trump jr su quanto avvenne alla Trump Tower, contenute in un migliaia di pagine di documentazione legate alle indagini in corso negli ...

Corea - ombre sulla pace : "No a incontro con Trump se si chiede lo stop al nucleare" : Cambio di toni della Corea del Nord che dice di non voler rinunciare al nucleare in cambio di aiuti economici

SALTA L'INCONTRO Trump-KIM? LA COREA DEL NORD "NON SIAMO LA LIBIA"/ L'errore di John Bolton : SALTA l’incontro TRUMP-KIM? La COREA del NORD: “Non SIAMO la Libia”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i COREAni non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:42:00 GMT)

Kim - no incontro se stop Trump a nucleare : ANSA, - PECHINO, 16 MAG - Il presidente americano Donald Trump sarà un "leader fallimentare" se segue i suoi predecessori. E in tal caso non c'è alcun interesse a tenere il summit tra leader il 12 ...

La Corea del Nord minaccia : «A rischio l'incontro tra Trump e Kim» : L'idillio che, da qualche settimana a questa parte, ci faceva dormire tutti più tranquilli ora è a rischio. L'incantesimo tra Pyongyang e Washington

Esercitazioni militari : a rischio incontro Trump Kim : Torna alta la tensione in Corea. Il Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito