“Trovato foglietto” Tragedia Francavilla | cosa c’è scritto La polizia recupera il

(Di lunedì 21 maggio 2018) Prima di buttarsi dal viadotto, Fausto Filippone ha gettato un foglio sul quale erano appuntati dei nomi. Foglio che è stato ritrovato e sul quale gli inquirenti stanno svolgendo ora i dovuti riscontri. E’ quanto emerso in seguito al dramma che si è consumato ieri su un un viadotto dell’A14 aal Mare (Chieti), dove un 49enne ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, e poi si è suicidato gettandosi nel vuoto. Nessuna patologia, né problemi psichici. Fausto Filippone, a quanto riferito dal questore di Chieti Raffaele Palumbo in conferenza stampa, non soffriva di nessun disagio psicologico evidente, se non la sofferenza per la morte della madre, malata di Alzheimer, lo scorso agosto. E’ ancora un misteropossa aver fatto scattare in lui quel raptus che forse lo ha condotto anche all’omicidio della moglie Marina Angrilli, trovata in fin di ...