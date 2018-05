Trieste | un minorenne alla guida dell' auto in fuga

Trieste : minorenne italiano istigava alla jihad sui social : Diffondeva messaggi dell'Isis in italiano ed era pronto a compiere un'azione nella scuola che frequentava -

Cosa sappiamo del minorenne di origine algerina indagato a Trieste per Terrorismo : Elevate capacità tecnico-informatiche, padronanza linguistica non comune e approfondita conoscenza dei principali testi sacri dell'Islam. Molto giovane ma già in possesso di un 'profilo' di tutto rispetto il minorenne italiano di origine algerina indagato per web proselitismo a favore dell'Isis. La Polizia di Trieste ha individuato questo ragazzo che attraverso la rete, utilizzando ...

