Trento | gli Alpini ci ripensano | “Solidarietà a vittime di molestie” | attiviste | “Abbiamo

Giro d’Italia 2018 : domani il giorno di riposo! Si riparte martedì 22 con la cronometro Trento-Rovereto. Il programma e gli orari : Il Giro d’Italia 2018 è pronto per osservare il turno di riposo: domani lunedì 21 maggio la carovana si ferma, i ciclisti potranno rifiatare prima di lanciarsi verso una terza settimana davvero di fuoco. Il weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha rivoluzionato la classifica generale, le fatiche rimarranno sicuramente nelle gambe di molti atleti che aspettano il terzo giorno di riposo per ricaricare le pile prima ...

Diretta / Trento Avellino streaming video e tv : parla Buscaglia - orario (gara-3 quarti playoff basket) : Diretta Trento Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:49:00 GMT)

Molestie contro le donne - cosa è successo a Trento all’adunata degli Alpini : Durante la 91esima adunata nazionale degli Alpini, durante la parata militare, alcune donne hanno ricevuto Molestie e insulti sessisti da parte dei partecipanti. L'Associazione "Non una di meno" ha denunciato l'accaduto pubblicando le testimonianze in forma anonima. Ma adesso l'Associazione Nazionale Alpini minaccia querele: "Qualcuno vuole montare uno scandalo e infangare i nostri volontari, sono già pronte denunce e querele".Continua a leggere

Trento - 91esima adunata nazionale degli alpini. Calda accoglienza per Mattarella 'Presidente - pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

Adunata degli alpini a Trento - bagno di folla per Mattarella : bagno di folla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme alla ministra della Difesa Pinotti e alla presidente del Senato Casellati ha assistito a Trento alla sfilata di ...

A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO : A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO Nel centenario della fine della Grande Guerra, la festa delle penne nere è culminata con la tradizionale sfilata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era dal 1998 che un inquilino del Quirinale non si recava all'evento Parole ...

Adunata Alpini - Trento : sfilata interrotta per la resa degli onori a Mattarella : La sfilata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata interrotta poco fa per attendere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la resa degli onori. Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell’area della sfilata per salire sulla tribuna d’onore accompagnato dal ministro della difesa e dal capo di stato maggiore della Difesa. Gli onori al Presidente sono proseguiti con il passaggio ...

Anarchici in ritirata : con gli alpini a Trento trionfano i tricolori : Le avanguardie rivoluzionarie sono tornate in retroguardia, i muri delle strade principali di Trento sono puliti da scritte come 'alpini assassini' oppure 'una faccia da fiumi di vino, un cappello da ...

Trento - 91esima adunata degli alpini : 9.48 Iniziata la sfilata della 91esima adunata nazionale degli alpini, a Trento, che si conclude oggi. Tra gli appuntamenti ufficiali, la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici.

Ospitalità agli alpini di tutta Italia L'impegno della collina est di Trento : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter La zattera degli alpini si schianta dopo 300 metri: ...

Tensioni a Trento per il raduno degli Alpini : incendiate centraline ferroviarie : Nei giorni scorsi erano comparse scritte contro la guerra ingiuriose verso gli Alpini ed erano state prese a sassate le vetrine di un negozio che vendeva prodotti legati alle penne nere. Nessuna ...

Trento - sabotati i treni per il raduno degli alpini : pista anarchica : Le linee ferroviarie del Brennero, a Lavis, e della Valsugana a Civezzano, in Trentino, sono state sabotate nella notte che ha preceduto l'inizio dell'adunata nazionale degli alpini a Trento, dove, ...

Trento - Alpini : sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale/ Replica agli anarchici : “cieca follia retrograda” : Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:45:00 GMT)

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...