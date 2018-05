Tredicimila morti sul lavoro in dieci anni | una strage di cui il contratto di governo non

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Non c'è molto da girarci intorno. I numeri die infortuni sulci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000nel 2017 e oltre 220nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 1013mila. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo per certo che nel sottobosco del mondo delaccade di tutto e spesso accade in un cono d'ombra in cui né le istituzioni né le parti sociali arrivano a fare luce.Non c'è una idea chiara dei numeri di infortuni ein quel cono d'ombra, ma possiamo immaginarne la dimensione se già i numeri ufficiali ci raccontano di un fenomeno in aumento, di una vera e propriache ridefinisce il modo stesso con cui si ...