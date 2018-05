Tragedia sulla A14 | padre lancia la figlia dal cavalcavia e si getta nel vuoto

Investito e ucciso sulla A4 : Tragedia in autostrada : Un uomo è stato Investito e ucciso sulla A4. Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374. Dramma venerdì in prossimità del bivio con la A57, nel...

Superga - la Tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili : Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli Invincibili(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:07:00 GMT)

Maltempo - Tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio : muore motociclista/ Ennesimo incidente sulla statale killer : Tragedia sulla strada 268 del Vesuvio: muore motociclista. Ennesimo incidente sulla statale killer che va da Cercola fino ad Angri. In corso gli accertamenti per stabilire quanto successo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Liguria - pullman a fuoco sulla A10. Sfiorata Tragedia per 48 studenti : tragedia Sfiorata sull'A10 dove un autobus turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Genova-Ventimiglia, nel tratto tra Savona e Spotorno. A bordo del pullman, che era diretto a Nizza, si trovavano 48 studenti e cinque accompagnatori provenienti da Senigallia (Marche). Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. Le fiamme sono divampate quando il bus si trovava in una galleria.I ragazzi sono stati fatti scendere dall'autobus e sono ...

Tragedia sulla A1 : auto colpita in pieno da un tir - Marco non ce la fa : Nella giornata di ieri un’auto, una Peugeot, con a bordo due passeggeri ha improvviso perso aderenza sulla A1 andandosi a scontrare contro un tir che stava sopraggiungendo nella medesima direzione. L’impatto è stato violentissimo e per ore i soccorsi hanno cercato di estrarre i due passeggeri. Al termine delle operazioni di soccorso, gli operatori del 118 hanno dovuto constatare il decesso di Marco Paladino (53 anni di Ostia) che al momento ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - Tragedia sfiorata in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : Tempeste di Sabbia e venti impetuosi al Sud - Tragedia sfiorata in Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/9 Caltagirone (Catania) ...

“Una Tragedia”. Giletti - il gesto per Cristina Parodi. Sempre senza peli sulla lingua - le sue parole non saranno piaciute a tutti. Anzi - aspettiamoci un polverone : “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho Sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma ...

Tragedia sulla Torre di Pisa : morto un turista : Un turista giapponese di 63 anni è morto sulla Torre di Pisa durante una visita alla città toscana. Arrivato all'altezza del quarto anello è stato stroncato...

Uomo si toglie la vita decapitandosi nella sua auto - la Tragedia sulla superstrada : di Gianpiero Pizzuti Ha scelto di morire legandosi un filo di ferro al collo attaccandolo a un palo della segnaletica stradale. Ha poi fatto passare il cavo attraverso il finestrino ed è partito a ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della Tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della Tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Pomigliano D'Arco - Tragedia sulla strada. Fermato ucraino positivo ad alcol e droga : Un'auto lanciata alla velocità folle di oltre 140km orari, in pieno centro e senza controllo, poi lo scontro violentissimo. E' successo alle 3:00 del mattino a Pomigliano D'Arco nel napoletano