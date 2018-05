Tragedia su ponte A14 | incredulità a Pescara | dolore nelle scuole della bimba e della

abruzzo24ore.tv

: #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - Agenzia_Ansa : #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - TerlizziGerardo : RT @Corriere: Francavilla, il gesto di Fausto Filippone e i dubbi sulla morte di Marina Angrilli - - GMartinotti10 : RT @Corriere: Francavilla, il gesto di Fausto Filippone e i dubbi sulla morte di Marina Angrilli - -

(Di lunedì 21 maggio 2018)- Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli investigatori fare luce sugli aspetti ancora non chiarivicenda conclusa con il suicidio di Filippone e preceduta dalla mortemoglie, Marina Angrilli, precipitata dal balcone al secondo piano dell'abitazione di Chieti, efiglia Ludovica, da lui lanciata sotto al viadottoA14 dopo averla presa dagli zii materni che vivono anella stessa palazzinanonna. Verifiche inoltre sono in corso anche sul contenuto di un ...