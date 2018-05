Tragedia Francavilla | prima di buttarsi Filippone ha buttato foglio con dei nomi

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 maggio 2018) Chieti -didal viadotto, Faustoha gettato unsul quale erano appuntati deiche è stato ritrovato e sul quale gli inquirenti stanno svolgendo ora i dovuti riscontri. E' quanto emerso in seguito al dramma che si è consumato ieri su un un viadotto dell'A14 aal Mare (Chieti), dove un 49enne ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, e poi si è suicidato gettandosi nel vuoto. Stando a quanto riferisce la polizia dopo le "prime attività investigative svolte", l'uomo "non risultava esser affetto da patologie in genere ed, in particolare, da problemi psichici". "Gli accertamenti svolti sinora - si legge nella nota - hanno evidenziato che non esistevano problematiche di rilievo, o che possano giustificare i gesti compiuti, all’interno del nucleo famigliare". ...