Tragedia di Chieti | in una lista di nomi | forse | la svolta

Chieti - lancia la figlia dal cavalcavia e si suicida. Il sindaco ricostruisce la Tragedia : “Il corpo della bimba a terra. Noi impotenti” : La figlia gettata dal cavalcavia dal padre, che dopo 7 ore in cui rimane sul precipizio del viadotto si butta. Poche ore prima la madre della ragazzina e compagna dell’uomo precipita dal quarto piano, probabilmente spinta da lui. Che la accompagna al pronto soccorso, fornisce false generalità e se va con la figlia . A ricostruire quanto avvenuto sul cavalcavia dell’A14 è Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al Mare ( Chieti ) che in ...

