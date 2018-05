Tra i vivi e i morti | Kafka e Walser | ma è Andrea Gentile

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un mattino, preso dal desiderio di fare una passeggiata, mi misi il cappello in testa, lasciai il mio scrittoio o stanza degli spiriti, e discesi in fretta le scale, diretto in strada.Inizia così il romanzo breve di Robertdal titolo "Una passeggiata". Queste poche parole, però non sono solo un incipit, ma quasi una dichiarazione poetica dello scrittore che riuscì a trasformare la scrittura in un errare del pensiero, del tutto particolare e quasi unico, ma è da questo passeggiare del pensiero che bisogna partire per arrivare alle parole dinel "Ie i", pubblicato per Minimum Fax. Scrivenelle prime pagine:Ci sarà un tempo in cui la mente cesserà di passeggiare nelle vie come una meretrice.Da cosa ci si deve liberare? Cosa succede nel "Ie i" per aver bisogno di superare, di far finire il ...