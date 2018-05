Torre Piloti | La Spezia dedica una targa al marinaio Iacoviello

Genova - inchiesta bis sulla Torre Piloti : 12 persone e 2 società a giudizio : Il filone delle indagini è nato dalla denuncia di Adele Chiello, mamma di una delle vittime, che commenta: «Con la decisione del giudice il mio obiettivo è in parte raggiunto ma mio figlio non tornerà» |

Crollo Torre Piloti - 12 rinviati a giudizio nel processo-bis : anche l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane : Dodici persone tra cui l’ex comandante delle Capitanerie di porto italiane , Felicio Angrisano, progettisti e collaudatori della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l’urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di 9 persone, sono state rinviati a giudizio per omicidio colposo, disastro e omissione impropria. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Maria Teresa Rubini che ha prosciolto tre ...

Torre Piloti : Chiello - lotta per verità : ANSA, - GENOVA, 5 APR - "Questa è una battaglia per la verità e per la giustizia. Lì davanti le navi sfioravano le finestre. E' un insulto alla mia intelligenza e a quella degli italiani: non mi ...