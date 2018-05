Torna dalla discoteca in bici | Federico travolto da un’auto e ucciso a 25 anni

Al Bano e Romina di nuovo insieme in tv. E la Lecciso Torna dalla D’Urso : Al Bano Carrisi e Romina Power tornano insieme in tv. E Loredana Lecciso rilascia una nuova intervista a Barbara D’Urso. Nonostante gli appelli dell’attrice americana, continuano i gossip e i pettegolezzi intorno alla separazione più chiacchierata di sempre. Gli ex coniugi ormai non sembrano più così tanto ex e sono stati ospiti di numerose trasmissioni televisive sempre in coppia, fra battute, sguardi complici e abbracci. Sul ...

Costretta a Tornare in Pakistan e ad abortire - Farah liberata dalla polizia a Islamabad : E' stata liberata Farah, la giovane Pakistana residente a Verona portata con l'inganno dalla propria...

Festival di Cannes : riTorna Grease con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

Tennis - ranking ATP (14 maggio 2018) : Roger Federer Torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Torna il terrore a Parigi - uomo accoltella passanti poi viene ucciso dalla polizia : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in centro a Parigi, nella zona dell'Opéra, ed è stato ucciso dalla polizia. Oltre all'aggressore ci sarebbe...

Fedeli incontra Papa Francesco - poco prima twitta che le unioni civili sono una legge dalla quale non si Torna indietro : ... una rete internazionale di scuole - sia pubbliche e private - che condividono la medesima visione del mondo in tema di dialogo, pace e inclusione sociale e alla quale il ministro Fedeli ha aderito ...

Palermo - madre e figlia morte investite a Brancaccio/ Uccise da pirata della strada : Tornavano dalla messa : Palermo, madre e figlia morte investite da un pirata della strada al Brancaccio. Rintracciato il guidatore della Fiat Punto è stato arrestato: dovrà rispondere di accuse gravissime(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:30:00 GMT)

Chirurgia - Bambino Gesù : unite dalla nascita per torace e addome - le gemelle siamesi algerine Tornano a casa : Rayenne e Djihene stanno bene e possono tornare a casa. Le gemelline siamesi algerine unite per il torace e l’addome, arrivate a Roma un anno e mezzo fa, dopo gli ultimi accertamenti sono state dimesse. E nel reparto dove hanno vissuto tanti mesi quando erano ancora unite, è stata organizzata una festa: a salutarle, visibilmente commossi, la presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Mariella Enoc, il direttore del Dipartimento ...

Il Segreto spoiler luglio : Fè Torna nella soap - Mauricio derubata dalla moglie? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessato alla richiesta di Candela a Severo [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che un personaggio amatissimo ritornera' nella soap opera, mentre Nazaria decidera' di tradire il marito nei peggiori dei modi. Anticipazioni ''Il Segreto'': il ritorno di Fè Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de ...

L'annuncio di Trump : Pompeo Torna dalla Corea del Nord con i tre cittadini Usa liberati : La liberazione in vista dello storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? / Dalla crisi alla proposta con l'anello - Torna il sereno tra i due? : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? Dalla crisi alla proposta di matrimonio con tanto di anello a favore di fotografo, torna il sereno tra i due? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:19:00 GMT)

Dalla Sicilia a Roma Torna il Disability Pride : Spettacoli d'intrattenimento saranno accompagnati Dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare ...

“Rieccola!”. Ludovica Valli è Tornata. L’ex tronista di Uomini e Donne era scomparsa dalla circolazione : nessuna ospitata tv e zero gossip. A distanza di anni ecco come la ritroviamo : Ludovica Valli è un ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, nota al pubblico televisivo per aver intrapreso una storia con L’ex corteggiatore Fabio Ferrara, finita dopo pochi mesi dalla loro partecipazione al reality show ”Temptation Island”. Il format, condotto da Maria De Filippi e con Tina Cipollari come opinionista, ha visto la web influencer nel ruolo di tronista, ovvero colei che viene corteggiata da una serie di ...

Maltempo - Torna l’autunno : Sardegna la regione più colpita dalla pioggia incessante : Dopo i primi assaggi d’estate, torna il Maltempo su gran parte dell’Italia, con la Sardegna nell’occhio del ciclone tra piogge incessanti, temporali e vento, e crollo delle temperature in Valtellina: 20 gradi in meno, dai 30-32 dei giorni scorsi ai 12 di mercoledì. ...