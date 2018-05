Tiro a volo – Fossa Olimpica | Ugo Rovetta campione provinciale bresciano 2018

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Campionatodi F.O.: Ugoassoluto In 90, i tiratori che si sono dati appuntamento domenica 20 maggio sulle pedane gardesane del Trap Concaverde di Lonato per contendersi, sulla distanza dei 75 piattelli più 25 lanci di finale per i migliori 6 di ciscuna categoria e qualifica, i titoli didi. Ad essere incoronato qualeassoluto, ovvero il titolo più ambito, è stato, con pieno merito, il Seconda categoria Ugo, che difende i colori delle frecce verde-oro del Concaverde. A conquistare gli altri titoli provinciali in palio, sono stati l’azzurrino di Eccellenza Luca Miotto, l’onnipresente e molto spesso vincente Prima categoria Cristian Filippi, il Seconda categoria Giuseppe Giustacchini e il il Terza categoria Luca Possali. Per quanto concerne le qualifiche, quella dei Veterani ha ...