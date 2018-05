Thibaut Pinot | Giro d’Italia 2018 | “Venerdì e sabato si potrà fare la differenza”

Giro d’Italia - Thibaut Pinot : ‘Oggi zero piacere’ Video : Thibaut Pinot è uscito senza problemi e senza danni dalla tre giorni in Israele del Giro d’Italia [Video]. Per il capitano della Groupama FDJ era questo il primo obiettivo pensando alla classifica generale e a come si potra' evolvere la corsa al rientro in Italia. Pinot ha offerto una buona prestazione nella cronometro d’apertura a Gerusalemme ed è rimasto nella pancia del gruppo nelle due tappe in linea che hanno chiuso la tre giorni in ...

Giro d’Italia 2018 - Thibaut Pinot spaventa tutti. Solido in salita - a cronometro può guadagnare su tanti scalatori : Nei nove grandi giri disputati è finito sul podio una sola volta, nell’ormai lontano Tour de France 2014 vinto da Vincenzo Nibali. Con 28 anni da compiere a fine maggior, il Giro d’Italia 2018 ormai alle porte potrebbe essere la corsa della definitiva consacrazione per il francese Thibaut Pinot: dopo l’esordio dello scorso anno che lo ha visto chiudere quarto, tra poco più di una settimana si presenterà al via di Gerusalemme ...

Giro d’Italia 2018 : il borsino dei favoriti. Thibaut Pinot scatenato - Chris Froome e Fabio Aru in difficoltà - Pozzovivo possibile rivelazione : Mancano due settimane esatte all’inizio del Giro d’Italia che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa è pronta per iniziare, ci aspettano tre settimane di altissimo spettacolo con grandi campioni pronti a darsi battaglia su un percorso particolarmente impegnativo. Il Tour of the Alps, ex Giro del Trentino, era il banco di prova ideale per i ciclisti che punteranno alla conquista del Trofeo. Vediamo nel dettaglio lo ...

Tour of the Alps 2018 : stoccata di Mark Padun nell’ultima tappa - generale a Thibaut Pinot. Froome e Aru in difficoltà : Con l’arrivo di Innsbruck, importante anche per visionare parte del circuito Mondiale, si è chiuso il Tour of the Alps 2018: l’ucraino Mark Padun ha vinto l’ultima tappa, 164 chilometri con partenza da Rattenberg, mentre il francese Thibaut Pinot si è imposto nella classifica generale. Nella prima fase di gara si sono avvantaggiati nove uomini andando in fuga, ma solo dopo una lunga battaglia per riuscire ad evadere dal plotone ...

Tour of the Alps 2018 : Ben O’Connor anticipa il gruppo nella terza tappa. Thibaut Pinot nuovo leader : L’australiano Ben O’Connor trionfa in solitaria sul traguardo di Merano e fa sua la terza tappa del Tour of the Alps. Il corridore della Dimension Data è riuscito ad anticipare il gruppo dei migliori con un attacco magistrale nel finale. Secondo posto per il francese Thibaut Pinot, che diventa il nuovo leader della classifica generale, vista la caduta nell’ultima discesa di Ivan Ramiro Sosa. gruppo lanciato a forte velocità fin dai primi ...