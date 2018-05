Tesla Model 3 - Nuove varianti con doppio propulsore e AWD

Tesla Model X - In Olanda diventa un'auto medica : Dopo essere entrata in servizio nella Polizia svizzera, la Tesla Model X è stata scelta anche per diventare un'auto medica che assisterà negli interventi le ambulanze olandesi. La UMCG Ambulancezorg ha appena presentato al Rettmobil 2018 di Fulda, in Germania, il nuovo allestimento della Suv californiana a zero emissioni, destinato a entrare in servizio già dalle prossime settimane. Le elettriche in divisa sono sempre più diffuse, ...

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Tesla : Wsj - incidenti e modelli a rilento - emorragia di manager :

Tesla - Un misterioso modello appare in video : Mentre le linee di montaggio della fabbrica di Fremont continuano a sfornare sempre più Model 3, seppur con volumi inferiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalla Casa, i tecnici della Tesla non si sono seduti sugli allori e stanno continuando a sviluppare i modelli elettrici attesi per i prossimi anni. Tra questi, oltre alle Model Y, Roadster e al Semi, potrebbe esserci anche la misteriosa vettura mostrata nell'ultimo filmato ufficiale ...

Tesla Model S - La Bosch chiamata in causa per il richiamo : Alla fine di marzo la Tesla ha annunciato una manovra volontaria di richiamo per 125 mila Model S prodotte prima dell'aprile del 2016. Il costruttore ha infatti rilevato che su alcuni Modelli potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'eccessiva usura di uno dei supporti di fissaggio del servosterzo, una componente che, secondo le ultime dichiarazioni della Casa, sarebbe stata fornita dalla Bosch.Colpe addossate al fornitore. "Il ...

Tesla punta sul crossover Model Y per far quadrare i conti : Un visionario, un genio, un fenomeno, un magnate del futuro o che per lo meno ci prova. Elon Musk viene definito una delle menti più interessanti e tra gli imprenditori più intraprendenti di questi anni e il sui progetti sono lì, da ammirare, da corteggiare e anche da capire. Come SpaceX e la volontà di conquistare Marte oppure Solar City, azienda attiva nella fornitura di energia solare. Elon Musk è alla continua ricerca di futuro, di ...

Tesla : ritardi Model 3 colpa dei robot : TORINO - Attraverso uno dei suoi tradizionali tweet, il Presidente Elon Musk ha promesso che Tesla registrerà profitti entro la fine dell'anno , in risposta ad un report dell'Economist in base al ...

«Sibilando» alla guida della Tesla Model X Ma lo scatto è bruciante : Pierluigi Bonora Milano Allo stato dell'arte esistono due Tesla: quella balzata alla ribalta delle cronache a causa delle vicissitudini del suo leader, Elon Musk, con il tormentato percorso verso il ...

Tesla sospenderà per qualche giorno la produzione della Model 3 per riorganizzare la sua fabbrica in California : Tesla sospenderà per alcuni giorni la produzione della sua Model 3, con l’obiettivo di riorganizzare parte del lavoro nello stabilimento di Fremont, in California, in modo da accelerare la costruzione dell’automobile elettrica, finora andata molto a rilento. La sospensione dovrebbe The post Tesla sospenderà per qualche giorno la produzione della Model 3 per riorganizzare la sua fabbrica in California appeared first on Il Post.

Tesla in calo a Wall Street - pesa sospensione Model 3 : Teleborsa, - Pressione su Tesla Motors, che tratta con una perdita dell'1,28%. A pesare sulle azioni contribuisce la notizia della nuova temporanea sospensione della produzione del Model 3, al fine di ...

Tesla sospende temporaneamente produzione Model 3. Stop per rendere più veloci impianti : NEW YORK - Tesla ha sospeso ancora una volta la produzione del Model 3. La sospensione segue le parole dell'amministratore delegato Elon Musk, che solo nei giorni scorsi ha annunciato che la...

Tesla - sospesa per una settimana la produzione della Model 3 – FOTO : Lo si era detto più volte, negli ultimi tempi che la produzione del Modello più “popolare” di casa Tesla era in una fase critica. Ritardi, volumi insufficienti e quant’altro. Così Elon Musk ha deciso di prendere il toro per le corna e fermare momentaneamente le linee di montaggio della fabbrica californiana di Fremont per una settimana, eventualità già prevista da una precedente pianificazione. In una nota, Tesla ha ...

Tesla : sospende temporaneamente produzione Model 3 :