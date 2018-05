Terremoto in Emilia Romagna | geologi | aumentare sicurezza abitazioni

6° anniversario del Terremoto in Emilia-Romagna - geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

Terremoto Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport : Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal Terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile. Il progetto di ripristino, per il quale ...

Terremoto in Emilia il 20 Maggio 2012 : Terremoto in Emilia Il Terremoto dell’Emilia del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana Emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un’area molto vasta comprendente tutta l’Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della […]

Terremoto - forte scossa a Nord Italia : paura a Parma - Piacenza e Reggio Emilia

Terremoto Emilia-Romagna : 6 anni dopo riapre l’abbazia di Nonantola : L’Abbazia di San Silvestro a Nonantola, pesantemente danneggiata dal Terremoto del 2012, riaprirà a settembre: lo ha reso noto la Diocesi di Modena e Nonantola che nel settimanale diocesano ‘Nostro Tempo’, in edicola con Avvenire, ha fatto il punto sulla ricostruzione dei luoghi di culto. L’Abbazia è l’edificio più noto, restaurato con un finanziamento di un milione e 125 mila euro, ma sono oltre cento, ...

Terremoto - scossa al confine tra Marche e Emilia : epicentro nella costa Pesarese - vicino Rimini e Riccione

Terremoto di magnitudo 3.6 al confine tra Emilia Romagna e Toscana : paura ma nessun danno : Una scossa è stata avvertita dalla popolazione in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì e Cesena, ma non si registrano danni né a cose, né a persone. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento sismico di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20.46 con epicentro a Tredozio.Continua a leggere

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna : paura anche in Toscana

Terremoto - scossa di 3.3 tra Toscana ed Emilia : “Molta paura. Avvertita fino a Firenze” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata in provincia di Forlì alle 16.19 di oggi, giovedì 3 maggio: paura tra la popolazione, che ha avvertito il Terremoto fino a Imola e Firenze. Intanto, continua lo sciame sismico nelle Marche: l'ultimo movimento si è avuto a Pieve pochi minuti fa.Continua a leggere

Terremoto - paura in Emilia Romagna : scossa nella provincia di Forlì-Cesena

Terremoto sulla dorsale appeninica tosco-emiliana. 'Avvertito da Forlì a Firenze' : Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 16.19 sulla dorsale appenninica tra Emilia Romagna e Toscana. La magnitudo rilevata dall'Ingv è stata di 3.3 a profondità di cinque chilometri. L'epicentro a ...

