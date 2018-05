Terremoto Amatrice | scossa di magnitudo 3 4

Terremoto oggi ad Amatrice/ INGV ultime scosse : Lazio - sisma M 2.9 (17 maggio 2018) : Terremoto oggi nel Lazio: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.9 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Trema la terra anche nelle Marche: scossa a Muccia, in provincia di Macerata(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:42:00 GMT)