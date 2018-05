Terremoto a Muccia | scossa di magnitudo 3 8

Terremoto OGGI A MACERATA/ INGV - ultime scosse Marche : sisma M 3.1 a Muccia (20 maggio) : Marche , TERREMOTO OGGI a MACERATA : ultime scosse INGV , sisma M 3.1 a Muccia . Non ci sono danni gravi dopo la paura a Piacenza: altra scossa in Sicilia, M 2.8 a Messina(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:32:00 GMT)

Terremoto - Muccia : “Scossa meno forte - ma la paura c’è sempre” : E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di Terremoto 3.5. In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono ...