Teheran : Usa vogliono rovesciare governo : 20.53 E' "inaccettabile che gli Usa possano decidere per l'Iran e gli altri Stati del mondo cosa debbano fare". Così il presidente iraniano, Rohani, in risposta al piano esposto dal segretario di Stato americano, Pompeo, per riprendere il dialogo sull'accordo nucleare in cui pone 12 condizioni e minaccia "sanzioni senza precedenti". Per l'Iran gli Usa vorrebbero rovesciare il loro governo con questa richieste pesanti, che prevedono anche il ...

Usa-Iran : Washington - sanzioni a Teheran su rete di cambio valuta 'illegale' negli Emirati Arabi Uniti : Washington, 11 mag 22:25 - , Agenzia Nova, - Il primo passo degli Stati Uniti nell'isolare l'Iran dall'economia mondiale ieri è passato per l'imposizione di sanzioni su una rete finanziaria... , Res,

Iran - nelle piazze di Teheran bruciano le bandiere Usa : Domani i ministri degli esteri di Gran Bretagna,Francia e Germania si riunIranno con l'Alto Rappresentante della politica estera Ue, Mogherini e con il ministro degil Esteri Iraniano Zarif per ...

L'Iran minaccia : "Pronti ad arricchire l'uranio su scala industriale". Bandiere Usa in fiamme nelle piazze di Teheran : L'Iran è pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su "scala industriale" se l'accordo internazionale sul nucleare dovesse decadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, come riporta la Cnn. Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'accordo attraverso consultazioni con i partner internazionali, ma allo stesso tempo Teheran si sta preparando a riprendere il programma nucleare. In una nota del ...

Iran - 9 morti nell’attacco di Israele in Siria. E a Teheran parlamentari bruciano bandiere Usa : Nove persone hanno perso la vita nell’attacco lanciato nella notte da Israele in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui i missili dello Stato ebraico diretti nella campagna di Kisweh, a sud di Damasco, non hanno colpito solo depositi e piattaforme missilistiche. L’ipotesi è che i morti siano guardie Iraniane rivoluzionarie o miliziani fedeli a Teheran. L’intervento militare è avvenuto ...

Trump : fuori da accordo nucleare con l'Iran. Teheran - bandiera Usa data alle fiamme in parlamento : Le sanzioni Usa all'Iran rientreranno in vigore fra 90 giorni. I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna incontreranno rappresentanti iraniani lunedi' prossimo, 14 maggio, per vedere come preservare l'accordo sul nucleare, dopo l'uscita degli Usa dall'intesa

Nucleare Iran - Usa : "Documenti Israele autentici. Teheran ha mentito" - : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo contro l'accordo costruito "su bugie". Ue e Gb difendono intesa. Aiea: "Nessuna indicazione credibile di attività". Netanyahu ieri ha parlato di prove che ...

Netanyahu : "Piano segreto Iran sulle bombe atomiche"/ Usa e Israele - guerra a Teheran? : Israele, Netanyahu: “Iran mente sul nucleare. Preparavano 5 bombe come Hiroshima: abbiamo le prove”. Le ultime notizie: intelligence scopre dossier segreto di Teheran(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:40:00 GMT)

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Francia e Usa al lavoro : la minaccia di Teheran : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:49:00 GMT)