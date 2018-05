: Teheran:Usa vogliono rovesciare governo - NotizieIN : Teheran:Usa vogliono rovesciare governo - CybFeed : #News #Teheran:Usa vogliono rovesciare governo - TelevideoRai101 : Teheran:Usa vogliono rovesciare governo -

:UsaE' "inaccettabile che gli Usa possano decidere per l'Iran e gli altri Stati del mondo cosa debbano fare". Così il presidente iraniano, Rohani, in risposta al piano esposto dal segretario di Stato americano, Pompeo, per riprendere il dialogo sull'accordo nucleare in cui pone 12 ...(Di lunedì 21 maggio 2018)