Tav | Torino-Lione fermata? Nessuna penale da pagare

"La Torino-Lione va fermataNessuna penale Ue da pagare"Movimento No Tav : basta falsità : Il Movimento No TAV: "Da alcuni giorni viene diffusa dai media la notizia che, nel probabile caso di sospensione/cancellazione del progetto Torino-Lione, l'Italia dovrebbe pagare 2 miliardi di Euro di penalità"

Di Maio sulla Tav : "La Torino-Lione non serve più" : In questo weekend che precede una nuova visita al Quirinale, Luigi Di Maio è impegnato in campagna elettorale al fianco dei candidati delle regionali della Val d'Aosta e di alcuni comuni nel Nord Italia. È stato anche a Ivrea, che è la città di Casaleggio, e che sarà chiamata al voto il 10 giugno, voto a cui i pentastellati si presentano con il candidato sindaco Massimo Fresc. Proprio lì il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha parlato ...

Francia finanzia programma appalti 2018 per la Tav Torino-Lione : Francia finanzia programma appalti 2018 per la Tav Torino-Lione Francia finanzia programma appalti 2018 per la Tav Torino-Lione Continua a leggere L'articolo Francia finanzia programma appalti 2018 per la Tav Torino-Lione proviene da NewsGo.

Torino : muore precipitando nella tromba dell’ascensore che sTava riparando : Un uomo di 48 anni è precipitato questa mattina nella tromba di un ascensore che stava aggiustando, a Torino.Continua a leggere

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Torino - il porTavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

Torino - acquisiti atti sulla consulenza data al porTavoce di Appendino. Che lo difende : “Non c’era incompatibilità” : Chiara Appendino ha difeso il suo portavoce, Luca Pasquaretta, definito anche da lei un “pit bull”, sempre pronto a tutelarla dalle critiche. Intanto, però, i carabinieri sono stati mandati dalla procura ad acquisire i documenti sulla consulenza da cinquemila euro per il Salone del libro che ha sollevato i dubbi delle opposizioni, ma anche quelli della maggioranza pentastellata che giudica l’incarico “inopportuno”. Nel pomeriggio di oggi la ...

Torino - caso Pasquaretta : Appendino difende il porTavoce/ Ma il M5s prende le distanze : “Incarico inopportuno” : Torino, caso Pasquaretta: Appendino difende il portavoce. Ma il M5s prende le distanze: “Incarico inopportuno”. Le opposizioni attaccano la sindaca nel Consiglio Comunale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:21:00 GMT)

Torino - pagato incarico da 5mila euro al porTavoce della sindaca dalla Fondazione per il libro che è in liquidazione : Un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della Fondazione”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune di Torino e portavoce della sindaca Chiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in ...

Torino - Petrachi : 'Buon mercato - ci aspetTavamo di più dalla classifica' : Prima della sfida contro la Lazio, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: ' Quali motivazioni può avere ora il gruppo? 'Chi fa calcio sa che bisogna sempre dare il massimo, fino a quando i giochi non sono fatti bisogna conquistare i punti che sono a disposizione, le ...

Primavera - il Torino piega il Milan anche nel ritorno e vince l'otTava Coppa Italia : MilanO - Grazie a uno straordinario gol di Borello all'81', il Torino vince anche la gara di ritorno della finale contro il Milan e torna dopo 19 anni a conquistare la Coppa Italia. Forti del 2-0 ...

Milan-Torino 0-1 : Borello stende i rossoneri - ai granata l'otTava Coppa Italia Primavera : Milan-Torino 0-1 81' Borello Vittoria di prestigio a San Siro: è del Torino la Coppa Italia Primavera 2017-2018. La squadra di Coppitelli, capace di vincere per 2-0 al Filadelfia, fa sua anche la gara ...

Coppa Italia - Milan-Torino 0-1 : i Granata celebrano l'otTavo trionfo dopo 19 anni : Festa Granata a San Siro. Il Torino Primavera centra la sua ottava Coppa Italia di categoria, vincendo anche il match di ritorno per 1-0, dopo il 2-0 dello scorso venerdì al Filadelfia. Niente rimonta ...