Tav | Di Maio | ' E' superata | seguire strada indicata da contratto'

Di Maio sulla Tav : "La Torino-Lione non serve più" : In questo weekend che precede una nuova visita al Quirinale, Luigi Di Maio è impegnato in campagna elettorale al fianco dei candidati delle regionali della Val d'Aosta e di alcuni comuni nel Nord Italia. È stato anche a Ivrea, che è la città di Casaleggio, e che sarà chiamata al voto il 10 giugno, voto a cui i pentastellati si presentano con il candidato sindaco Massimo Fresc. Proprio lì il capo politico del MoVimento 5 Stelle ha parlato ...

Notizie del giorno. Di Maio e la Tav - l’Assemblea PD : Notizie del giorno: ieri Di Maio ha annunciato che la Tav non si farà più perché progettata trent’anni fa ma ora ritenuta opera inutile, Lega irritata per l’uscita. Assemblea PD. Notizie del giorno: Contratto per il governo. News. A sorpresa, dopo che il testo della bozza era stato ammorbidito proprio su quel punto, ieri Di Maio ha annunciato che la Tav non si farà più perché progettata trent’anni fa ma ora ritenuta opera inutile. Una ...

Di Maio - scure sulla Tav : "La cancelleremo" Salvini : "Premier? Obiettivo un nome lunedì" : M5s vuole parlare con la Francia per convincerla a rinunciare al progetto. Prime crepe con la Lega. Casaleggio: "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio". Salvini: "Incontrerò Di Maio, lunedì al Colle con un nome"

Di Maio - diremo alla Francia no alla Tav : ANSA, - ROMA, 19 MAG - Nel contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e la Lega "c'è il blocco di un'opera che è inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo che la Torino-Lione poteva ...

M5S - Di Maio : «Tav? Opera inutile - diremo alla Francia che non serve più» : Il numero uno pentastellato si è detto ottimista sull’intesa con la Lega. Casaleggio: «È un buon accordo»

Di Maio ribadisce il no alla Tav e annuncia un premier "amico del popolo" : Un Presidente del consiglio “amico del popolo”. Il neologismo che da oggi arricchisce ulteriormente il politichese porta la firma di Luigi di Maio, il quale annuncia per la fine della settimana (stasera o domani, quindi) il nome del prossimo premier. L'ultimo ostacolo da superare per potersi presentare, lunedì, a Sergio Mattarella ed ottenerne il sospirato via libera alla nascita del nuovo esecutivo, il primo ...

