Talenti Azzurri FMI Trial | Grattarola si impone in Spagna nel Mondiale Trial2

Moto – CIV Junior : i Talenti Azzurri FMI al vertice delle rispettive classi dopo il Round 3-4 di Franciacorta : I Talenti Azzurri FMI si sono ritrovati ai vertici delle classi MiniGP 50cc, OHVALE GP-0 160 e 190, confermando appieno i valori in campo Prosegue con successo la stagione 2018 nel CIV Junior per i giovanissimi Talenti Azzurri FMI della Velocità. Il Round 3-4 disputatosi all’Autodromo Daniel Bonara di Franciacorta ha proiettato i piloti supportati dalla Federazione Moto ciclistica Italiana ai vertici delle classi MiniGP 50cc, OHVALE GP-0 ...

Motocross - Talenti Azzurri FMI impegnati in Lettonia nell’ultimo week-end : tutti i risultati : Gianluca Facchetti terzo nella prima manche dell’EMX250, fanno esperienza Alberto Forato e Paolo Lugana. Nell’EMX125 performance e segnali di buon auspicio per Andrea Bonacorsi, Mattia Guadagnini ed Alessandro Facca Il fine settimana del 12-13 maggio ha visto ben sei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI impegnati a Kegums (Lettonia), tappa dell’Europeo EMX250 e EMX125 come sempre in abbinamento con il Mondiale ...