Tajani | ‘Italia a rischio dittatura’ | Di Maio lo snobba

(Di lunedì 21 maggio 2018) Secondo il presidente del parlamento europeo, Antoniodi Forza Italia, la formazione del governo tra M5S e Lega rappresenterebbe unper la democrazia italiana e il primo passo verso la dittatura. Parole talmente pesanti, quelle pronunciate ieri, 19 maggio, dal delfino di Silvio Berlusconi, da non essere prese sul serio nemmeno dai mass media che le hanno tenute in secondo piano. A rispondere aci ha pensato Luigi DiVIDEO che, con una frase telegrafica, ha liquidato le accuse che vorrebbero lui e Matteo Salvini nei panni di Stalin e Mussolini. Le accuse diPer Antonio, intervistato ieri dal quotidiano Il Mattino di Napoli, la cosiddetta “democrazia del web” grillina sarebbe solo una “finta democrazia”. Il presidente del parlamento europeo si mostra indignato, dichiarando addirittura di rifiutare di “vivere in questo sistema” perché ...