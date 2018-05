Super Rugby Como femminile È alle finali nazionali di Coppa Italia

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : Supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

LE ZEBRE A PARMA - SEMIFINALI DI COPPA E Super RUGBY : Domenica, dopo una mattinata dedicata alla sfida australo-argentina tra Brumbies e Jaguares su Sky Sport 2HD, alle 16.15 il fine settimana si conclude con i fuochi d'artificio: i parigini del Racing '...

Rugby : Benetton Super - batte il Leinster : ANSA, - DUBLINO, 15 APR - Grande impresa del Benetton Treviso, che è andato a vincere per 17-15 alla Rds Arena di Dublino, campo dei pluricampioni d'Europa del Leinster, in una partita del Guinness ...

Rugby : Benetton Super - batte il Leinster : ANSA, - DUBLINO, 15 APR - Grande impresa del Benetton Treviso, che è andato a vincere per 17-15 alla Rds Arena di Dublino, campo dei pluricampioni d'Europa del Leinster, in una partita del Guinness ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Super Irlanda. Inghilterra battuta - c’è il Grand Slam : Cinque su cinque: se qualcuno avesse dei dubbi, è l’Irlanda la vera indiziata a sfidare la Nuova Zelanda in chiave mondiale. Nel giorno di San Patrizio, i Verdi compiono l’impresa in quel di Twickenham: 24-15 per i trionfatori del Sei Nazioni nell’ultimo turno contro i rivali dell’Inghilterra, che chiudono questo torneo con tantissima rabbia e delusione. Come di consueto partono fortissimo i Verdi, non temendo ...