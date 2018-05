Studioso e riservato | e molto devoto a Padre Pio Il racconto del miglior

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) "Ho conosciuto Giuseppe Conte prima che iniziasse gli studi, eravamo ragazzi, circa trent'anni fa, e siamo diventati amici". A parlare è Antonio Placentino,amico del possibile premier Conte, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come vi siete conosciuti? "Io facevo il calciatore all'epoca e Giuseppe, di tanto in tanto, veniva a giocare a calcetto o calcio a 11 con noi. Io sono di San Giovanni Rotondo, dove ha vissuto a lungo anche lui".Che ruolo ricopriva in campo? "Era un regista, uno alla Fabio Capello, se la cavava abbastanza bene". Che tipo era da ragazzo? "Studiava moltissimo ed era, di una riservatezza assoluta". Era elegante anche da giovane? "Si, è sempre stato elegantissimo, anche a scuola era impeccabile nell'abbigliamento". Politicamente da che ...