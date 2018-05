Storia | morta Miriam Griffin | biografa di Nerone

Segretaria fino a 96 anni - insospettabile milionaria - morta dopo la pensione. La sua Storia sul New York Times - e l'eredità a sorpresa… : La storia di Sylvia Bloom non poteva che meritare le pagine del più grande giornale al mondo, il New York Times. Perché questa donna è un simbolo dei lavoratori, dell’umiltà e della capacità di mantenere un segreto milionario, frutto di intelligenza, furbizia e riservatezza. La signora Bloom ha lavorato come Segretaria nello stesso studio legale di Brooklyn per ben 67 anni, andando in pensione a 96 anni. Un record forse ineguagliabile. Per lei ...

Paolo Bonolis - che succede? Immortalato in lacrime. La foto del popolare conduttore ha subito fatto il giro dei social - e la Storia che c’è dietro la sua commozione ha emozionato tutti : Paolo Bonolis, uno dei conduttori più bravi e più amati di sempre. Ovunque sia andato e qualsiasi cosa abbia fatto in tv, è sempre stato apprezzato dal suo pubblico. Il suo lato migliore, però, forse lo ha lasciato intravedere solo nel suo vecchio programma “Il senso della vita”. Irriverente e beffardo in tv, amorevole e premuroso nella vita privata, soprattutto in famiglia. E’ un tenero Paolo Bonolis, altroché. E così ...

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla Storia da una pellicola immortale. “Ci mancherai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

Colpita da aneurisma a poche settimane dalle nozze : la Storia di Taryn - morta a 28 anni : Taryn Budd è morta a poche settimane dalle sue nozze dopo essere stata Colpita da aneurisma. Stava facendo un bagno a casa sua quando si è sentita male ed è affogata. Il suo cuore, i polmoni e i reni sono stati donati ad altre tre persone: "Sapere che i suoi organi continuano a vivere ci è di grande conforto".Continua a leggere

Femminicidio - la Storia di Lidia : 'Non ci protegge nessuno - io sono già morta' : ' Lui potrebbe uscire già domani, io sono già morta e lo so benissimo . Sto solo cercando di costruire un futuro per le mie due bambine'. sono dichiarazioni forti e piene di disperazione, quelle di ...

Triste Storia di Mariam - l'italoegiziana morta era già stata aggredita da bulle Video : Aveva 18 anni, l'eta' dei progetti e dei sogni, amava la vita e il mare, l'italoegiziana #Mariam Moustafa morta dopo essere stata picchiata da una babygang inglese di dieci #bulle. C'è un un selfie sulla sua pagina Facebook in cui è seduta su una balaustra sul lungomare di Ostia dove era nata e cresciuta. Quella posa è accompagnata da una romantica frase: Non c'è niente che dia la pace quanto il suono del mare. Ora non può più sentirlo il suono ...