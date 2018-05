Steven Zhang interista vero | è Champions | e lui piange VIDEO

Steven Zhang : “Non facciamoci abbattere dalla negatività” : Steven Zhang: “Non facciamoci abbattere dalla negatività” La bufera in casa Suning che ha visto l’addio di Capello dallo Jiangsu ma soprattutto la separazione con Walter Sabatini, non più a capo dell’area tecnica del gruppo, e quindi neanche dell’Inter, non aveva ancora visto la parte in causa rispondere alle polemiche in merito alla confusione in […]