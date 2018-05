Steve Bannon in Italia per incontrare Matteo Salvini

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Secondo Steve Bannon il problema non è Cambridge Analytica. Ma Facebook : 'I dati di Facebook sono in vendita in tutto il mondo'. Parola di Steve Bannon , l'ex stratega capo del presidente Donald Trump che Secondo l'informatico Chris Wylie, gola profonda dello scandalo della Cambridge Analytica, supervisionava il ...