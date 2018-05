Squash | British Open 2018 | sorpresa Miguel Ángel Rodríguez | secondo titolo per Nour El

oasport

(Di lunedì 21 maggio 2018) La città inglese di Hull ha ospitato uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario delle PSA World Series, ilChampionships, considerato come il torneo più antico torneo di questo sport, risalente addirittura al 1929. In campo maschile, tra tanti protagonisti attesi è andato ad imporsi il colombiano, numero quattordici del ranking mondiale, che ha così raggiunto un traguardo storico per tutto losudamericano, mai giunto ad un risultato di tale rilievo internazionale. Il trentaduenne, due volte campione dei Giochi Panamericani ed in passato anche numero quattro del mondo, ha impiegato cinque set per venire a capo del favoritissimo Mohamed El Shorbagy, egiziano campione iridato in carica e numero uno del ranking (11-7, 6-11, 8-11, 11-2, 11-9)., forse, ha potuto approfittare della stanchezza del giocatore ...