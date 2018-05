Lo Spread aumenta di 20 punti e sfonda quota 187 : Roma, 21 mag. , askanews, Con un nuovo e consistente rialzo rispetto all'ultima seduta, 20 punti base in più, lo spread, il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani a 10 anni e Bund ...

Governo : Spread sfonda quota 180 dopo Fitch. Milano in rosso nel giorno delle cedole e del premier : Lo Spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-...

Borse in calo : con l’incertezza politica lo Spread sfonda quota 160 punti : La Borsa di Milano resta la peggiore in Europa dopo l’avvio poco mosso e contrastato di Wall Street. Il Ftse Mib cede l’1,3% a 23.510 punti con il settore bancario nel mirino delle vendite. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è salito a 160 punti con un rendimento in salita al 2,21%: la vendita sul mercato di Titoli di Stato italiani mette sotto pressione alcune banche in Borsa, tra le più esposte sul fronte dei bond ...

Lo Spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Assicurazioni la migliore dopo Opas a 14 euro per delisting...

Borsa : Milano - -2 - 3% - schiacciata da dubbi politici - Spread sfonda quota 150 pt : Euro sotto la soglia di 1,18 dollari , Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 16 mag - Giornata nera per Piazza Affari, sotto schiaffo dell'incertezza politica e soprattutto delle indiscrezioni emerse sulla prima bozza del contratto stilato tra Movimento 5 Stelle e Lega. Bozza che prevede la richiesta alla Bce dell'azzeramento di debiti per 250 ...

Governo : Piazza Affari maglia nera - Spread sale e sfonda quota 140. Milano -2 - 2% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,23% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Il ...