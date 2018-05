Sport | grande successo per il primo ' Galà di calcio femminile' in Campania VIDEO

Eventi - la Festa dello Sport sfonda quota 100 mila partecipanti. Grande partecipazione alla tre giorni del Porto Antico : Circa 110.000 presenze calcolate tra pubblico degli spettacoli, testimonial, atleti di gare e tornei, artisti vari, studenti e soprattutto i visitatori, genovesi e non, che hanno partecipato alla ...

Trenitalia e il grande Sport - Frecciarossa partner anche per il Golf : Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro 'Treno ufficiale' di numerose squadre di

Trenitalia e il grande Sport - Frecciarossa partner anche per il Golf : Teleborsa, - Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro "Treno ufficiale" di numerose ...

Trenitalia e il grande Sport - Frecciarossa partner anche per il Golf : Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro "Treno ufficiale" di numerose squadre di ...

Festa dello Sport al Porto Antico dal 18 maggio : grande divertimento con 100 discipline : Il palco 'principale' è quello di Piazzale Mandraccio, con spettacoli di grande impatto; il palco 'coperto' è quello di Piazza delle Feste e sarà dedicato soprattutto alla danza, alla ginnastica, ...

Coldiretti - grande incertezza sulle eSportazioni di auto : Il risultato - spiegano - sarebbe l'estendersi della guerra commerciale a molti settori, con scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e ...

Le Olimpiadi dei pugni neri. Federico Buffa racconta il '68 del grande Sport : Il presidente del CIO, Brundage, vorrebbe addirittura proibire ogni brand, ma la foto di Jean-Claude Killy che imbraccia i suoi sci fa il giro del mondo ancora più del suo triplete, o di quella di ...

Arte - cibo - Sport - natura : grande festa di chiusura di Euroflora : gli appuntamenti di domenica 6 maggio : 1/4 ...

TRASportI : IDROGENO CARBURANTE GREEN EUROPEO DAL 2018 - UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER LA TUSCIA - UN TRENO GREEN ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE : ... ha dichiarato "La tecnologia delle celle a combustibile è ormai matura e può contribuire all'evoluzione dell'economia italiana verso un sistema low carbon, tenendo anche presente che l'evoluzione ...

Volley : Zaia - scudetto a Imoco grande impresa Sportiva ma anche umana : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - “Ogni aggettivo non renderebbe l’idea. Per questo dico solo che, da veneto e appassionato di sport, sono orgoglioso dell’Imoco e grato a queste ragazze, ai loro tecnici, alla loro società, non da oggi modello virtuoso in Italia e non solo, con la prima squadra e con un

Giro - Netanyahu 'grande evento Sportivo' : ''Ciclisti provenienti da 45 Paesi ha proseguito -attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami eaccresceranno cosi' nel mondo l'attenzione positiva verso loStato d'Israele''. Nei giorni ...

Giro - Netanyahu "grande evento Sportivo" : ''Ciclisti provenienti da 45 Paesi - ha proseguito - attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno cosi' nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato d'Israele''. Nei ...

Perugia - star cup : una grande festa dello Sport : bty Perugia "Saluto i ragazzi e le ragazze, il Cardinale Gualtiero Bassetti, tutti i parroci e il grande mondo degli oratori nel quale crediamo fortemente": lo ha detto la presidente della Regione ...

star cup - presidente marini e assessore bartolini alla cerimonia di apertura : "una grande festa dello Sport per far trionfare i valori della ... : ... un torneo di calcio a 5, che dura qualche giorno e coinvolge oltre 100 squadre, espressione delle Parrocchie e che costituisce un appuntamento fisso per l'intero territorio e il mondo sportivo. La ...