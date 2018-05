Blastingnews

: Specialista rimuove tappo di cerume gigante: come si forma? - infoitsalute : Specialista rimuove tappo di cerume gigante: come si forma? - NutraceuticaIT : Specialista rimuove tappo di cerume gigante: come si forma? -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il dottore Neel Raithatha che gestisce una clinica dell'udito nel Leicestershire, in Inghilterra, pur essendo uno, si sara' forse sorpreso nel trattare il caso di una donna VIDEO portatrice di un apparecchio acustico. Ma andiamo a ricostruire più nel dettaglio quanto è accaduto. Orecchio ostruito dall'accumulo diIl dottore ha proceduto quindi alla rimozione delche si era accumulato nel condotto uditivo della signora. In particolare la donna non riusciva nemmeno a inserire l'apparecchio acustico proprio a causa di questoche le si erato nell'orecchio. Inoltre lonelre il, ha dovuto anche tenere conto della presenza di una otomicosi, una infezione causata da funghi che infettano l'orecchio. La patologia si verifica soprattutto nelle persone che vivono nei paesi caldi o che nuotano molto. A causa quindi ...