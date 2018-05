Spazio al premio Pictet

Spazio : Planck vince il Premio Gruber per la cosmologia : Il team di Planck e i suoi principal investigator Nazzareno Mandolesi e Jean Loup Puget hanno vinto l’edizione 2018 del Premio Gruber per la cosmologia. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla sonda Esa per aver portato alla determinazione dei parametri cosmologici quali contenuto di materia, geometria ed evoluzione dell’Universo con una precisione senza precedenti. Il Gruber Prize è assegnato annualmente dall’omonima fondazione con ...