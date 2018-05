Spara con un fucile alla moglie e la uccide

Litiga con la moglie - le Spara e la uccide. La tragedia a Porto Sant'Elpido : Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo.Partecipa su HuffPost e Repubblica, in collaborazione con Zeit Online, alla 1° edizione italiana di "My Country Talks". Confrontati con chi ha idee opposte alle tue

Sparatoria Texas - il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano : “Racconterete chi sono” : Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” Continua a leggere L'articolo Sparatoria Texas, il killer ha risparmiato le persone che gli piacevano: “Racconterete chi sono” proviene da NewsGo.

'Come ho saputo di avere le corna?' Seredova a Matrix Spara a zero contro Buffon Video : In coincidenza con l'ultima partita ufficiale di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus, Piero Chiambretti ha giocato uno 'scherzetto' al portierone bianconero. In occasione della puntata di Matrix di ieri sera ha infatti invitato in studio la sua ex moglie, Alena Seredova. La bellissima attrice e modella non si è sottratta alle tante domande del malizioso conduttore, soprattuto sulla fine del matrimonio con il capitano della Juventus. ...

'Come ho saputo di avere le corna?' Seredova a Matrix Spara a zero contro Buffon : In coincidenza con l'ultima partita ufficiale di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus, Piero Chiambretti ha giocato uno 'scherzetto' al portierone bianconero. In occasione della puntata di Matrix di ieri sera ha infatti invitato in studio la sua ex moglie, Alena Seredova. La bellissima attrice e modella non si è sottratta alle tante domande del malizioso conduttore, soprattuto sulla fine del matrimonio con il capitano della Juventus. ...

Selvaggia Lucarelli Spara a zero sul Grande Fratello : “ecco le fedine penali macchiate dei concorrenti” : Selvaggia Lucarelli è stata tirata in mezzo nella bagarre messa in scena dal Grande Fratello 15, ora però la giornalista rivela la sue verità sui concorrenti Dopo che è stata direttamente coinvolta negli scandali del Grande Fratello (vedi qui), Selvaggia Lucarelli non smette di spiattellare via social il suo pensiero sul reality ed i suoi concorrenti. La giornalista dopo aver detto la sua sulla frase sessista rivoltale da Luigi Favoloso, ora ha ...

Belgio - polizia Spara contro un furgone con 30 curdi : muore una bimba di 2 anni : Non si era fermato al posto di blocco, così l'hanno inseguito. Un portavoce ha dichiarato che non si sa ancora da dove sia partito il colpo

Belgio - polizia Spara contro un furgone con 30 curdi : muore una bimba di 2 anni : Belgio, polizia spara contro un furgone con 30 curdi: muore una bimba di 2 anni Non si era fermato al posto di blocco, così l’hanno inseguito. Un portavoce ha dichiarato che non si sa ancora da dove sia partito il colpo Continua a leggere L'articolo Belgio, polizia spara contro un furgone con 30 curdi: muore una bimba di 2 anni proviene da NewsGo.

Texas - Sparatoria in un liceo a Santa Fe : "8 morti"/ Disinnescati ordigni esplosivi - Trump "Piangiamo con voi" : Texas, sparatoria in scuola superiore a Santa Fe: sarebbe in corso uno scontro a fuoco tra l'attentatore armato e gli agenti di polizia, "almeno 8 morti", arrestato assalitore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:21:00 GMT)

Trieste - poliziotto 24enne si Spara con la pistola davanti a fidanzata/ Suicidio 15 giorni dopo primo incarico : Trieste, poliziotto 24enne si spara con la pistola d'ordinanza davanti alla fidanzata: ultime notizie, il Suicidio 15 giorni dopo il primo incarico a Venezia. Commissariato sotto choc(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:59:00 GMT)

Poliziotto di 24 anni si Spara con la pistola d’ordinanza e muore. Era a casa della fidanzata : Un dramma inspiegabile, una tragedia che nessuno poteva immaginare. Francesco, originario di Monopoli, si è ucciso con la pistola d'ordinanza mentre si trovava a Trieste. Aveva realizzato il suo sogno di diventare agente e come primo incarico, 15 giorni fa, era stato assegnato a Venezia.Continua a leggere

Francesco Brescia - poliziotto di 24 anni - si Spara con la pistola d'ordinanza e muore. Era a casa della fidanzata : VENEZIA - Aveva appena superato il corso e come primo incarico, 15 giorni fa, era stato assegnato a Venezia, al commissariato San Marco. Francesco Brescia, 24 anni, originario di Monopoli (Bari),...

Poliziotto di 24 anni si Spara con la pistola d'ordinanza e muore. Era a casa della fidanzata : VENEZIA - Aveva appena superato il corso e come primo incarico, 15 giorni fa, era stato assegnato a Venezia, al commissariato San Marco. Francesco Brescia, 24 anni, originario di Monopoli (Bari),...

Confagricoltura : 'Sarà proibito anche Sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' : Daniela Savi riconfermata sindaco di Leonardo Spa 3 Badante o convivente more uxorio? 4 Dop e Igp, valore aggiunto per produttori e territorio In un mondo che sta a sentire le ragioni di tutti, tranne che quelle di coloro che sono impegnati a produrre, succede anche che trovi spazio la lamentela nei confronti dei dissuasori sonori utilizzati, con ...

Alla Festa degli aSparagi di Fossalon consumati 40 quintali : Calo del 20 rispetto al 2017, dovuto anche a maniFestazioni concomitanti Il prodotto è invece di maggiore qualità. Ora preoccupano i cinghiali per il mais