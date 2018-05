Spara alla moglie e la uccide dopo una lite

Fermo - Spara alla moglie e la uccide : Un uomo ha sparato alla moglie con un fucile e l'ha uccisa . E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio , nel Fermano. A quanto si apprende l'uomo avrebbe sparato ...

Lite finisce in tragedia - Spara alla moglie e la uccide : ANCONA - Al termine di un diverbio in casa un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l'ha uccisa. È accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio nel Fermano. ...

Signorini non molla e Spara l'ultimo siluro alla D'Urso : A ' Matrix Chiambretti ' Alfonso Signorini rilancia le accuse a Barbara D'Urso e al Grande Fratello 15 : "Non mi piace il finto moralismo" e fa sperare i numerosi fan di Aida Nizar. Il direttore di "...

Usa - bimbo di 7 anni trova una pistola incustodita - si Spara un colpo alla testa e muore : La politica delle 'armi facili' e la totale incoscienza con cui troppi adulti lasciano incustodite le proprie pistole in casa hanno fatto un'altra vittima negli Stati Uniti: mercoledì scorso, intorno ...

Alla Festa degli aSparagi di Fossalon consumati 40 quintali : Calo del 20 rispetto al 2017, dovuto anche a maniFestazioni concomitanti Il prodotto è invece di maggiore qualità. Ora preoccupano i cinghiali per il mais

Ballando con le stelle 2018/ Ivana Zazzaroni massacra Giovanni Ciacci : "Quante ca***te Sparate" : Ballando con le stelle 2018: in vista della finalissima, Ivan Zazzaroni massacra sui social Giovanni Ciacci che potrebbe strappare la vittoria a Gessica Notaro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:54:00 GMT)

Spara dalla finestra - colpisce ragazzino : ANSA, - SENIGALLIA , ANCONA, , 16 MAG - All'ennesimo scherzo del campanello non ha retto: ha imbracciato un'arma ad aria compressa e ha Sparato verso un ragazzino in fuga che è stato ferito da un ...

Allarme a Roma - un cecchino Spara piombini sui passanti su Corso Francia : Allarme nella zona nord di Roma. Un uomo è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura. L?episodio è avvenuto nella serata di...