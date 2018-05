Spagna | sul web consultazione tra i Podemos per la villetta di Iglesias

F1 - Ferrari - Vettel torna sul GP di Spagna : 'Ci è mancato qualcosa' : ... ma penso che dobbiamo affrontare e risolvere i problemi che non ci hanno permesso di essere abbastanza veloci ", ha concluso il quattro volte campione del mondo. Vota questo Articolo

Formula 1 - Vettel sul caso gomme : 'Con le solite la Ferrari sarebbe andata peggio in Spagna' : Sebastian Vettel è tornato a parlare del caso gomme al termine della prima giornata di test a Montmelò, Il pilota tedesco della Ferrari ha effettuato prove comparative tra gli pneumatici utilizzati ...

Formula 1 - il riassunto del GP di Spagna. Risultati - classifica e highlights : Dietro al campione del mondo inglese la Ferrari di Vettel seguita dall'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma quando Vettel decide di fermarsi ...

F1 Gp Spagna 2018 - strapotere le Mercedes sul Montmelò : Il tedesco continua, parlando ai microfoni di Sky Sport: "Hamilton era semplicemente più veloce, all'inizio ho faticato un po' con l'anteriore, ma non avevamo il passo. Quando ci siamo fermati ...

Max Verstappen - GP Spagna 2018 : “Buon risultato. Sono riuscito a stare davanti nonostante il danno” : Un Max Verstappen visibilmente contento ha commentato la gara del GP di Spagna, chiusa sul podio. “La macchina ha funzionato bene, considerando che qui è difficile passare è un gran risultato“. L’olandese è stato capace di tenere la posizione su Sebastian Vettel, nonostante un finale in cui ha dovuto guidare con un pezzo mancante all’ala anteriore. “Ho avuto fortuna quando Kimi si è ritirato. Poi Sono riuscito a ...

F1 Spagna - Raikkonen si ritira : problemi sull'auto : BARCELLONA - Kimi Raikkonen costretto al ritiro al 26° giro del Gran Premio di Barcellona. Il pilota della Ferrari era quarto ma stava pertendo ritmo, ad un certo punto però la sua auto ha perso ...

F1 - Ordine d’arrivo GP Spagna 2018 : risultato e classifica : Lewis Hamilton trionfa nel GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno. Giornata da incorniciare per la Mercedes che conclude con Valtteri Bottas in seconda posizione mentre Max Verstappen conquista il terzo gradino del podio. Quarta piazza per una Ferrari un po’ deludente con Sebastian Vettel, per via di una strategia discutibile. Ritiro per un problema al motore per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen.Ordine d’arrivo GP Spagna 2018 ...

F1 LIVE Streaming - GP Spagna 2018 : come vederlo sul web e seguirlo in tempo reale! : GP Spagna 2018: come VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E Streaming La gara sarà trasmessa in diretta Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati. Appuntamento poi alle 20.00 con la differita, gratis e in ...

F1 LIVE Streaming - GP Spagna 2018 : come vederlo sul web e seguirlo in tempo reale! : Alle 15.10 scatta il GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo al Montmelò con Sebastian Vettel che cercherà di duellare con Lewis Hamilton per la vittoria: nuovo testa a testa tra le due stelle di Ferrari e Mercedes con il britannico favorito in virtù della pole position ma il tedesco cerca il colpaccio. come seguire la gara in diretta LIVE Streaming sul web, in tempo reale per non perdersi davvero nulla ...

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 streaming video SKY e TV8 gara live : tutti sulla griglia di partenza - via : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: ordine d'arrivo, vincitore e podio della quinta gara della stagione (oggi 13 maggio). Ricapitoliamo quanto accaduto finora sul circuito di Montmelò quando mancano 25 giri alla bandiera a scacchi. Lewis Hamilton fa gara a sé, ritmo indiavolato per il britannico che al termine del 25^ giro si ferma per il pit-stop, gomma bianca anche per lui, ne approfitta Verstappen che ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Al Gp Spagna 2018 Hamilton in pole position : ottimo risultato per le Haas : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: Hamilton in pole position e Bottas secondo: seconda fila tutta per la Ferrari.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:52:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Non sono contento del risultato - ho provato a fare qualcosa di diverso ma non è servito..” : Non ha troppa voglia di parlare, e non è una novità, Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il finlandese si è classificato in quarta posizione ad oltre quattro decimi dalla pole position di Lewis Hamilton e, nella lotta interna con Sebastian Vettel, ha accusato ben tre decimi di distacco. Una Q3 che non è andata propriamente giù ad “Ice Man”, che non l’ha certo nascosto con le sue parole. ...

F1 - Griglia di partenza GP Spagna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Griglia di partenza GP Spagna 2018: risultato e classifica delle qualifiche in Q1. Aggiornamento in tempo reale 1.#5 Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari) 2.#33 Max Verstappen (Red Bull Racing) 3.#7 Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari) 4.#3 Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 5.#44 Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) 6.#77 Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas) 7.#14 Fernando Alonso (McLaren) 8.#8 Romain Grosjean (HAAS) 9.#20 Kevin Magnussen ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...