Sostenibilità | consegnati i ‘green pride’ dell’innovazione in agricoltura

meteoweb.eu

: RT @andrea_segre: Tramandare e affinare i saperi del cibo come via maestra alla sostenibilità alimentare:per i giovani,grazie ai giovani. @… - cyberlinus : RT @andrea_segre: Tramandare e affinare i saperi del cibo come via maestra alla sostenibilità alimentare:per i giovani,grazie ai giovani. @… - immediavs : RT @andrea_segre: Tramandare e affinare i saperi del cibo come via maestra alla sostenibilità alimentare:per i giovani,grazie ai giovani. @… - albertoalbavet : RT @andrea_segre: Tramandare e affinare i saperi del cibo come via maestra alla sostenibilità alimentare:per i giovani,grazie ai giovani. @… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Quattro best practice italiane premiate per aver favorito un modello agricolo innovativo e la gestione efficiente delle risorse mediante comportamenti virtuosi orientati al riuso e alla riduzione degli sprechi. La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft Italia, hanno consegnato oggi, presso la Microsoft House di Milano, i primi ‘Green Pride dell’Innovazione in2018’, in occasione dell’evento dedicato a ‘Economia circolare e riduzione dello spreco attraverso l’uso della tecnologia’, promosso per celebrare il 2018 ‘Anno Nazionale del Cibo Italiano’ e con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. In occasione dell’evento, trasmesso in diretta ...