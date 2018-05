Sopravvissuta all' attacco di Manchester al Royal wedding | La parte migliore?

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Il 22 maggio del 2017 Amelia Thompson, 12 anni, si trovava al concerto di Ariana Grande quando un gruppo di terroristi faceva irruzione alArena e sparava sulla folla, uccidendo 22 persone e ferendone 250. Amelia,all'attentato, ha ricevuto da Buckingham Palace l'invito acipare alle nozze reali di Harry e Meghan. La ragazza, arrivata al Castello di Windsor insieme alla madre, ha dichiarato ai microfoni di ITV di essere "senza parole". Ma il suo stupore, come rivela l'Indipendent, non arrivava dalla favola del matrimonio dell'attrice americana e il principe, ma da un selfie con uno degli invitati: l'ex calciatore David Beckham.WATCH: Amelia Mae Thompson, one of the survivors of theArena attack, was one of the few selected for a coveted place at the #...and got to meet #DavidBeckham before she took her seat. ...