SkyUno | Lodovica Comello presenta Una canzone per me e il suo nuovo singolo

(Di lunedì 21 maggio 2018) La web serie- Unaper me diventa uno speciale tv, trasmesso lunedì 21 maggio in prima serata suHD. Il progetto, che può vantare 1,3 milioni di views sul web, è nato con l'obiettivo di cercare nuovi autori musicali. Ormai di talent ne esistono a bizzeffe, ma uno per chi scrive musica effettivamente mancava: l'ex volto di Violetta, ormai emancipatasi ampiamente da quel ruolo, ha chiesto alla sua fanbase testi di canzoni inedite, semplici ritornelli, melodie o veloci riff e la risposta è stata importante: oltre 1500 contributi musicali.Quindi, affiancata da un team composto da Max Brigante di Radio 105, Diego Quaglia di Sony e Gianni Sibilla di Rockol,è andata alla ricerca dellapiù adatta a lei. Così - SPOILER - è nata Run, la nuova hit che verrà fatta ascoltare per la prima volta al termine del documentario. Iluscirà in ...