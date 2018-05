Sky sbarca sul digitale | canali al via il 5 giugno | c’è anche il calcio

Catch-22 sbarca in Italia non solo per le riprese : Sky co-produrrà la serie di George Clooney : Nei giorni scorsi si è parlato molto del nuovo drama firmato da George Clooney per Hulu e alla fine ecco la notizia che il pubblico Italiano stava aspettando: Sky ha acquistato i diritti della serie che sarà trasmessa in contemporanea con gli Usa. Proprio qualche ora fa, Deadline ha annunciato che entrambe le emittenti hanno accolto l'adattamento del romanzo di Joseph Heller che vedrà nel cast lo stesso George Clooney, Kyle Chandler di ...

Premium Cinema è sbarcato su Sky : Premium Cinema sbarca su Sky In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema di Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo (qui i canali Sky disponibili su Premium). Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky: ai 12 canali di Sky Cinema si aggiungono infatti i 5 canali ...

Premium Cinema è sbarcato su Sky : Premium Cinema sbarca su Sky In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo (qui i canali Sky disponibili su Premium). Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky: ai 12 canali di Sky Cinema si aggiungono ...

Sky Sport sbarca su Premium : come attivare la visione dei contenuti gratuiti : Da ieri fino al 1° luglio gli utenti Premium possono seguire due canali vetrina Sky senza costi aggiuntivi L'articolo Sky Sport sbarca su Premium: come attivare la visione dei contenuti gratuiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le reti Sky sbarcano su Premium : c’è anche un canale sport : canale Sky sport Mediaset. A pochi giorni dal rivoluzionario accordo raggiunto tra Sky e Mediaset Premium, gli utenti possono iniziare ad apprezzarne le prime conseguenze positive. A partire da domani, giovedì 19 aprile, fino al prossimo tre giugno, gli utenti della piattaforma disponibile su diigtale terrestre potranno infatti vedere tre canali vetrina, due in definizione […] L'articolo Le reti Sky sbarcano su Premium: c’è anche un ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky : la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset : Aurora Ramazzotti pronta a lasciare Sky: nuovi progetti attendono la figlia di Eros e Michelle a Mediaset Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta cercando a suo modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi lavori svolti per Sky, tuttavia, Aurora oggi sarebbe pronta a lasciare la rete per […] L'articolo Aurora Ramazzotti lascia Sky: la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset proviene da ...

The Elder Scrolls V : Skyrim VR sbarca anche su PC : L'acclamato titolo di Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il pacchetto include il gioco base e tutte le sue espansioni - Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn - in un unico pacchetto per gli utenti PC.Ecco il comunicato ufficiale:Dopo il lancio di successo su PlayStation VR, anche i giocatori PC possono ora sperimentare l'epico capolavoro che ha ridefinito il genere fantasy su tutti i dispositivi ...

SkyGo sbarca in Europa! : Ora ci sarà la possibilità di vivere il brivido della diretta, indispensabile quando si parla di sport. Come fare? Basterà essere titolari di un abbonamento ed essere stabilmente residenti in Italia ...

Accordo con Mediaset : Sky sbarca anche sul digitale terrestre : Sky creerà una sua offerta a pagamento sulle frequenze di Mediaset: si parte col cinema e la serie tv, ma poi toccherà allo sport L'articolo Accordo con Mediaset: Sky sbarca anche sul digitale terrestre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.