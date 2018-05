Sisma di magnitudo 3 | 8 nella zona di Macerata | paura tra popolazione

Tunisia - Sisma magnitudo 5.1 nel Centro : 10.39 Una scossa sismica di magnitudo pari a 5.1 della scala Richter è stata registrata nella notte nel Centro della Tunisia . Il terremoto ha avuto l'epi Centro a est della città di Menzel Habib a Gabes e l'ipo Centro a 10 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Brescia - Sisma magnitudo pari a 2.9 : 6.40 Una scossa sismica di magnitudo pari a 2.9 si è verificata stamane vicino a Brescia . L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha localizzato l'epicentro del terremoto a Cellatica (BS) e l'ipocentro a 8 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Sisma magnitudo pari a 2.9 nel Reatino : 7.05 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.9 è stata registrata stamane nel Reatino . L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l'epicentro a 5 chilometri da Amatrice, 6 km da Cittareale e 9 km da Montereale (AQ). Ipocentro a 11 km di profondità. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Filippine - Sisma di magnitudo 6.1 : 10.22 Un sisma di magnitudo 6.1 ha scosso il Sud-est dell'isola di Luzo'n, la più grande delle Filippine . Non si hanno notizie di vittime o danni e non è stata lanciata un'allerta tsunami. Servizio Geologico americano (Usgs) ha localizzato l'epicentro del terremoto a 319 km ad est della capitale Manila, a una profondità di 17 km, L'istituto sismologico filippino ha abbassato la stima della magnitudo a 5.9 con una profondità di 46 ...

Iran - Sisma magnitudo 5.2 nel Sud-Ovest : 10.07 Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, in Iran , vicino al confine con l'Iraq. L'epicentro del sisma è stato localizzato vicino alla città di Sisakht e l'epicentro a una profondità di 8 chilometri. I media Iran iani riferiscono di almeno 31 persone ferite e di danni alla rete elettrica e di comunicazione.

Turchia - Sisma magnitudo 5.1 nel Sud-Est : 9.30 Un terremoto di magnitudo pari a 5.1 si è verificato nel distretto di Samsat, provincia di Adiyaman, nella Turchia sud-orientale. Secondo il governatore del distretto non ci sono vittime, ma 13 persone sono rimaste ferite. Chiuse le scuole. Secondo l'Afad, l'agenzia governativa turca analoga alla protezione civile, il sisma ha avuto ipocentro a di 7 km di profondità. Sul posto sono state inviate squadre della protezione civile.

Sisma magnitudo 4.7 - paura nel Maceratese : L’epicentro a Muccia, in provincia di Macerata. Danni e scuole chiuse nel Comune di Pieve Torina. Treni fermi nella zona. Nei giorni scorsi, nella zona, la terra è tornata a tremare

Sisma di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata : crolla un campanile : Roma, 10 apr. , askanews, Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Macerata . Dai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto di ...

Sisma di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata : nessun ferito : Roma, 10 apr. , askanews, Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Macerata . Dai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto di ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle porte dell'Aquila. E torna la paura del Sisma del 2009 : Diverse le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono segnalati al momento danni a cose o a persone

Isole Vergini - Sisma magnitudo 4.7 : 0.55 Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito nelle vicinanze delle Isole Vergini britanniche ma non ha causato danni né feriti. L'Istituto geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il sisma si è verificato a circa 30 chilometri a nord della capitale di Road Town ad una profondità di 41 chilometri. Alcune persone hanno detto di aver sentito il terreno tremare nel territorio britannico d'oltremare nelle vicinanze di Porto Rico.

Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv : Campania - Sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018) : Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:50:00 GMT)