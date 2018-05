Siria | media | ripresa Damasco dopo sette anni

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

Russia: da Usa nuove sanzioni? Devono rimediare al fiasco in Siria

Siria - missili contro siti militari : 40 mortiMedia : l’attacco da basi Usa e inglesi : Siria, missili contro siti militari: 40 mortiMedia: l’attacco da basi Usa e inglesi La notizia dall’agenzia di stampa iraniana ISNA. Nel mirino le basi al Nord, ad Hama e ad Aleppo. Secondo i media di Damasco l’attacco sarebbe stato lanciato dalla Cisgiordania. Continua a leggere

Siria - missili contro postazioni militari ad Hama e Aleppo. Almeno 40 morti. Media di Damasco : “Bombe partite da Israele” : Nella notte sono piovute nuove bombe sulla Siria, con missili su Hama e Aleppo. Obiettivo: postazioni militari nel nord del Paese. Secondo la televisione di Stato di Damasco l’attacco ha provocato Almeno 40 morti e oltre 60 feriti. “E tra le vittime ci sono 18 ufficiali iraniani”. Il bombardamento è stato definito dai Media del regime come una “nuova aggressione“. Secondo le testate giornalistiche vicine ad Assad, ...

Media : gli USA vogliono sostituire il contingente in Siria con le forze arabe - : Stando alla pubblicazione, il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale, John Bolton, avrebbe recentemente contattato il capo ad interim dell'Egyptian General Intelligence Service, il generale ...

Berlusconi : Governo autorevole per mediazione Italia sulla Siria : Roma, 15 apr. , askanews, 'Governo autorevole' a guida centrodestra aperto 'a tutte le forze responsabili' in tempi brevi a palazzo Chigi per una mediazione Italiana sulla crisi in Siria e in Medio ...

Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per una mediazione tra Stati Uniti e Russia" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera. L'ex Cavaliere ha spiegato come l'Italia abbia bisogno di formare presto un governo "autorevole sul piano interno e internazionale, interlocutore riconosciuto e capace di farsi ascoltare dalle maggiori potenze". Berlusconi ha rivendicato l'accordo di Pratica di Mare del 2002, quando George Bush e Vladimir Putin si incontrarono e riuscirono a ricucire le relazioni internazionali: ...

Crisi Siria - Berlusconi : "Serve un governo autorevole per mediazione Usa-Russia-Ue. Putin sia alleato" : "Non è realistico pensare di sostituire Assad, ma va messo in condizione di non nuocere alla sua stessa popolazione". E' uno dei passaggi della lettera del leader di Forza Italia al Corriere della Sera. Berlusconi ricorda come Putin debba essere "un valido partner e non un avversario".

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...