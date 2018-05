Simone Coccia bacia Lucia Bramieri al GF 15 | ma c’è un perché VIDEO

Grande Fratello - Simone Coccia minaccia due concorrenti : 'Li sputtano tutti' - così rischiano l'espulsione : È l'ora delle minacce nella casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso. Simone Coccia Colaiuta sembra determinato a vuotare il sacco a proposito di due concorrenti che secondo lui si sono macchiati di ...

Grande Fratello 15 - Filippo contro Simone Coccia : "Ma con quale coraggio accusi Danilo di sessismo!" : Simone Coccia Colaiuta, concorrente del Grande Fratello 15, ha scatenato una lite furiosa tra Lucia Bramieri e Danilo Aquino. Quest'ultimo, infatti, durante un confessionale che ha visto protagonisti i soli uomini, si è lasciato andare ad una battuta un po' osé ma tutto sommato innocente (e che è stata decisamente travisata, soprattutto) all'indirizzo della nuora di Gino Bramieri ("Vado ad infilarmi dalla Bramieri!").Il compagno di ...

Grande Fratello - Simone Coccia beccato dalle telecamere con Lucia Bramieri : 'Ti dirò dove mi piace...' : È nata una profonda amicizia al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Simone Coccia e Lucia Bramieri . Da quando i due sono finiti in nomination, assieme a Danilo, sono sempre più vicini, ...

”Li sputtano io”. GF : la furia di Simone Coccia. Mister ”Pezzopane” accantona sorrisi e abbracci e diventa una iena. Una bomba a orologeria pronta a esplodere! : ”Io li sputt*no tutti”. Rissa sfiorata e caos al Grande Fratello. L’edizione numero quindici del reality show più seguito d’Italia continua a scatenare polemiche e critiche da parte di tutti. Se i primi giorni sono trascorsi senza alcun problema, a suon di abbracci e risate, poco dopo le cose sono cambiate. Inevitabilmente gli animi si sono scaldati, fino alla cacciata di Baye Dame, reo di aver fatto il bullo con ...

Grande Fratello 2018 : scontro violento in casa tra Filippo Contri e Simone Coccia Colaiuta : Filippo difende Danilo Aquino e attacca duramente l'ex spogliarellista abruzzese per il suo falso comportamento.

“Lo sai cosa ti faccio…”. Grande Fratello - Simone Coccia e quell’altra… La temperatura sale. Dal mondo reale Stefania Pezzopane osserva tutto - guai in vista? : Baci, abbracci, coccole e sorrisi. E poi quel cartellone scritto con il pennarello rosso, un cuore sopra e una dedica per la sua Stefania. Non passa giorno in cui Simone Coccia Colaiuta non mostri tutto il suo amore per la fidanzata. Epperò qualcosa, ieri sera, non è andata come al solito e il buon Simone ha alzato il tiro con una delle donne della casa. Lo ha fatto con un sorriso ironico e senza malizia ma chi lo sa che cosa avrà pensato ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia contro Danilo a difesa di Lucia Bramieri - ma il web... : GRANDE FRATELLO 2018: una battuta di Danilo Aquino in confessionale su Lucia Bramieri viene raccontata da Simone Coccia e nella casa scoppia la guerra.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:41:00 GMT)

Simone Coccia - flirt nella casa con Lucia Bramieri : 'Farò uno striptease per te' : Simone Coccia e Lucia Bramieri sono sempre più vicini. I due, entrambi in nomination insieme a Danilo, hanno instaurato un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del Grande Fratello , e tra ...

Stefania Pezzopane/ “Simone Coccia? Volevo abbracciarlo! Si può fare politica anche al Grande Fratello” : Stefania Pezzopane parla su Radio24 del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 per abbracciare Simone Coccia e potere lasciare un "messaggio politico" in TV.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:23:00 GMT)

Simone Coccia rivela cosa ha scritto Favoloso sulla famosa maglietta : Luigi Favoloso espulso dal GF 15: Simone Coccia fa una rivelazione choc Ieri è andata in onda la quinta puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello, e anche stavolta i colpi di scena si sono sprecati. cosa è successo stavolta? Per i pochi che non lo sapessero Luigi Favoloso è stato espulso dal GF 15. Il motivo? Barbara d’Urso, scura in volto, ha rivelato che l’ex fidanzato di Nina Moric ne ha combinata un’altra ...

Grande Fratello 15 : l’amore non ha barriere - l’incontro tra la Senatrice Pezzopane e il fidanzato Simone Coccia | VIDEO : Grande Fratello 15, la Senatrice Stefania Pezzopane entra nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta. La sua entrata in Casa ha dato lustro al programma che per la verità è “portatore sano di trash”. Una boccata di aria fresca tra le nubi tossiche che stazionano lì da giorni! Tra atti di bullismo, parolacce a go-go, nudità e allusioni sessuali infinite, ritiro degli sponsor, caos sul web l’entrata della ...

“Luigi - ascolta…”. Stefania Pezzopane - terremoto al GF. La fidanzata di Simone Coccia non si trattiene e asfalta mister Favoloso. Applausi per lei : Qualche giorno fa le aveva mandato un sms su carta, è evidente la sua fidanzata, l’onorevole Stefania Pezzopane gli manca parecchio. È per questo motivo che il Grande Fratello ha pensato di fare un regalo a Simone, anche perché di recente la coppia ha festeggiato il quarto anniversario. La deputata, legata sentimentalmente da quattro anni al concorrente, ha deciso di entrare nella Casa per fargli una sorpresa. Prima però ha incassato i ...