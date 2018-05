Simona Ventura | Al Bano e Romina Power insieme? Qualcosa di metafisico foto

Simona Ventura si sbilancia su Al Bano e Romina e parla della Lecciso : Al Bano e Romina Power: “qualcosa oltre il sentimento.” parla la Ventura Dopo l’ospitata di Romina Power e Al Bano ad Amici e dopo l’ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live, Simona Ventura ha detto la sua sui suoi social, pubblicando una sua bellissima foto insieme alla coppia canora. La componente della commissione esterna del programma di Maria De Filippi, che ha assistito personalmente sabato al loro duetto in ...

Simona Ventura : “Albano e Romina? Qualcosa che va oltre il sentimento” : Simona Ventura parla di Albano, Romina Power e Loredana Lecciso dopo l’ospitata ad Amici Albano Carrisi e Romina Power sono stati ospiti lo scorso sabato ad Amici di Maria De Filippi. I cantanti si sono esibiti insieme e sono rimasti seduti, tra la giuria e i professori, a guardare le performance dei concorrenti. Un componente della […] L'articolo Simona Ventura: “Albano e Romina? Qualcosa che va oltre il sentimento” ...

Simona Ventura gela la Lecciso : "So che è difficile da accettare - ma tra Al Bano e Romina c'è qualcosa" : L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata, tra eliminazioni e qualche frecciatina degli ospiti, il sabato sera è stato ricco di colpi di scena. Era facile da ...

Simona Ventura scrive alla Lecciso : "So che è difficile accettare - ma tra Al Bano e Romina c'è qualcosa di metafisico" : "qualcosa di metafisico". Così Simona Ventura definisce Al Bano e Romina in un messaggio postato su Instagram dopo l'ultima puntata di Amici, dove la (ex) coppia è stata ospite. La...

Simona Ventura - pace fatta con Stefano Bettarini : farà la testimonial della moglie dell'ex : Simona Ventura sembra aver messo da parte tutti rancori del passato e adesso fa la testimonial delle magliette di Nicoletta Larini , compagna del suo ex marito Stefano Bettarini . In attesa di ...

Stefano Bettarini : ‘Tifo per Simona Ventura - spero le diano un programma suo’ : “Mi piacerebbe che Simona riprendesse le redini di un programma tutto suo. Faccio il tifo per lei”: intervistato dal settimanale Chi, l’ex calciatore di Sampdoria, Cagliari e Venezia Stefano Bettarini ha voluto dedicare un pensiero anche alla sua ex moglie, tornata di recente in televisione dopo aver passato un periodo molto difficile, dimostrando una volta per tutte che l’ascia di guerra è stata effettivamente ...

Valeria Marini dopo lo scherzo de Le Iene : le parole di Simona Ventura : Le Iene: Simona Ventura fa gli auguri a Valeria Marini Valeria Marini è stata la protagonista dello scherzo mandato in onda ieri sera a Le Iene, storico programma di Italia 1. Alla bella showgirl è stato fatto credere di essere corteggiata da un uomo molto ricco, ma portatore di sfortuna. Di fronte al servizio realizzato dagli inviati dallo smoking nero, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha reagito particolarmente bene. Ma ...

Irama canta Nera e Un giorno in più con i complimenti di Simona Ventura : video del serale del 12 maggio : Irama canta Nera contro il duetto di Carmen ed Einar in Grazie perché di Gianni Morandi, al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella sesta puntata, in diretta su Canale 5 sabato 12 maggio, Irama presenta uno degli inediti più recenti pubblicati nel corso del talent show: Nera è la prima delle canzoni che presenta ma anche la seconda esibizione è su un suo inedito. A Giulia Michelini è piaciuta molto l'esibizione di Irama. Non ha mai ...

Simona VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island Vip nel segno di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Tu sì que vales : Simona Ventura al posto di Mara Venier? : Tu sì que vales: in pole Antonino Cannavacciuolo e Simona Ventura? Sostituire Mara Venier a Tu sì que vales non sarà facile, ma è un compito che Maria De Filippi deve svolgere con attenzione e solerzia. Secondo quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i casting per il ruolo di giudice popolare sono aperti e il più accreditato, in questo momento, è lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo che ha dato prova di grande ironia ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura alla conduzione? : Novità succulente per i fan del programma estivo Temptation Island visto che la prima edizione del programma in versione VIP – stando a quanto dichiarato da Libero Quotidiano – verrà condotta da SIMONA VENTURA, da tempo presente nelle produzioni televisive della Fascino di Maria De Filippi (prima Selfie – Le cose cambiano e poi il serale di Amici 17). Oltre ad avere di nuovo come sfondo il resort Is Morus Relais di Santa ...

Temptation Island Vip e il ritorno di Simona Ventura : Simona Ventura, sarà la prima conduttrice del reality "Temptation Island Vip". L'anticipazione è di LiberoQuotidiano che sottolinea anche come la commissaria esterna di "Amici17" abbia instaurato un ...

Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip : Michael Terlizzi nel cast? - : Difatti, secondo il portale, pare che tra i tentatori vip Maria De Filippi vorrebbe fortemente Michael Terlizzi , balzato agli oneri della cronaca in questi ultimi mesi per essere il figlio dell'ex ...

Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip : Michael Terlizzi nel cast? : Temptation Island Vip, Simone Ventura conduttrice: Michael Terlizzi tentatore? Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip? In base alle indiscrezioni raccolte da Libero Quotidiano pare proprio di sì. Difatti il giornale ha rivelato che Maria De Filippi sembra nutra molta stima per Simona Ventura. E il modo in cui quest’ultima ha interpretato il ruolo di giurata ad Amici di Maria De Filippi, l’avrebbe definitivamente convinta ad ...