Silvio Berlusconi | l' indiscrezione della fedelissima Licia Ronzulli | ' Vi spiego perché

Muore a 88 anni e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una donna originaria de L'Aquila di 88 anni ha lascia to tutti i suoi beni, per un valore di circa tre milioni di euro , a Silvio Berlusconi . Ex dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri la donna ha voluto in questo modo ringraziare il "Cavaliere", con il quale ha a lungo collaborato.Continua a leggere

Ottantottenne aquilana muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una Ottantottenne aquilana, deceduta 20 giorni fa, ha lasciato in eredità tutti i suoi beni, ammontanti a 3 milioni di euro a Silvio Berlusconi. La notizia viene resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari."Si era rivolta al nostro Studio - scrive il legale in una nota - la signora Anna C. ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria di L'Aquila ma con ultima residenza a Palermo per ...