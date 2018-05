ilfattoquotidiano

: Siena, intascavano soldi destinati ai centri per migranti: un arrestato e tre denunciati. Tra gli indagati anche un… - RaiNews : Siena, intascavano soldi destinati ai centri per migranti: un arrestato e tre denunciati. Tra gli indagati anche un… - fattoquotidiano : Siena, intascavano il denaro destinato all’assistenza dei migranti: un arresto e tre denunce. Coinvolto un sacerdote - MaxBrando64 : RT @fattoquotidiano: Siena, intascavano il denaro destinato all’assistenza dei migranti: un arresto e tre denunce. Coinvolto un sacerdote h… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Turbavano la regolarità degli appalti indetti dalla prefettura die riuscivano così a intascare i soldi destinati all’assistenza degli immigrati nei centri di Monticiano e Sovicille. Lo hanno fatto, secondo la procura della città del Palio, tra il 2015 e il 2018 riuscendo a ricevere – e non utilizzare per il sostentamento dei– almeno 600mila euro. Per questo la Guardia di finanza, su segnalazione della stessa prefettura, ha arrestato un uomo, considerato la mente dell’operazione, e denunciato 3 persone. Tra queste, anche un sacerdote della diocesi di Grosseto, originario dell’Africa orientale ma in servizio da anni in Italia: secondo l’accusa, avrebbe intascato dei soldi in cambio di una firma su una convenzione fasulla, indispensabile per partecipare all’appalto e accedere ai finanziamenti. Per tutti e quattro l’accusa è di ...