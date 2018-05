Sicilia : 71 anni da prima seduta Ars - Miccichè visita archivio storico (2) : (AdnKronos) - L’elenco dei documenti e delle voci che compongono 'l’albero archivistico' è stato recentemente messo a disposizione di tutti, storici e non solo, nel sito web dell’Ars attraverso una finestra di ricerca per legislatura, materia, soggetto, parola. Un’operazione di fruibilità del patrim

Il figlio dell'attore Siciliano Mazzarella investe una donna a Tokyo : rischia 5 anni di carcere : Era in bicicletta, ha urtato una signora che si è rotta il bacino. L'ha soccorsa, eppure è stato arrestato due settimane fa. Appello del padre: "Posso...

Sicilia : Catanzaro lancia sfida a governo - in 4 anni industria dal 13 al 20% del Pil (2) : (AdnKronos) - Al governo la richiesta di "intraprendere la strada delle riforme, cambiando il modello di sviluppo, abbandonando la logica dei contributi a pioggia e puntando su scelte selettive dei comparti sui quali investire e su una reale valutazione dei progetti da finanziare. Cose che - evidenz

Sicilia : Catanzaro lancia sfida a governo - in 4 anni industria dal 13 al 20% del Pil : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Portare in quattro anni l’industria Siciliana dall’attuale 13% del Pil regionale al 20, ovvero da 9,5 miliardi a 15. E' la sfida lanciata dal presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro al governo e al parlamento Siciliano nel corso dall’assemblea pubblica che si è s

Mafia - lettera dei vescovi Siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Problema che tocca anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

Mafia : Orlando - 40 anni dopo omicidio Impastato Sicilia è cambiata : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La presenza di tanti giovani oggi a Cinisi è motivo di speranza ed è la prova che oggi la Sicilia è cambiata, non è più quella di 40 anni fa quando la Mafia aveva il volto dello Stato e lo Stato il volto della Mafia. Una Sicilia in cui Peppino era un eversivo perché av

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto” : “Ho già compiuto 70 chilometri a piedi. Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo di anni 68 che sta ripercorrendo totalmente a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788. La Sicilia si è mobilitata per Vienna, partita dalla Repubblica Ceca il 28 Agosto del 2017. Vienna ha una ...

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Per estinguere il mutuo sulla casa a un friulano servono 6 anni in meno di un Siciliano : Il 2017 è stato un anno positivo per chi ha scelto di acquistare casa: i tassi di interesse dei mutui ai minimi, il prezzo degli immobili sostanzialmente stabile e l'aumento del reddito a disposizione ...

Teresa Mannino - le risate fanno sold 'La mia comicità viene dai cantastorie Siciliani' - Teatro/Danza - Spettacoli : Quando imparava a diventare 'comica', il suo insegnante, Manuel Serantes , 'un poeta prima ancora che un attore e regista', le diceva che sarebbe stata un'attrice drammatica perfetta. 'Ed era vero. ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

La stessa paura trent'anni dopo Sicilia al centro di un potenziale conflitto : Due episodi a distanza di pochissimo tempo insegnarono in un attimo come, ciò che sembrava scongiurato, limitato, confinato in quello che allora veniva definito Terzo Mondo, poteva diventare vera ...

Forti raffiche di vento sferzano la Sicilia : danni e disagi tra Ragusa e Catania - 2 feriti : I vigili del fuoco sono impegnati con numerosi interventi per i danni causati dal forte vento che imperversa in Sicilia: si segnalano vari disagi soprattutto tra Ragusa, Catania e Gela. Innumerevoli le richieste di intervento per alberi e rami sulla sede stradale, pali della pubblica illuminazione e insegne pubblicitarie divelte. I territori maggiormente interessati sono Ragusa Città, Ragusa Ibla Marina di Ragusa, Vittoria, Scoglitti, Comiso, ...