Si può davvero perdere peso mangiando a orari precisi?

Simon Yates può davvero vincere il Giro d'Italia? : Il 2016 è l'anno in cui emerge definitivamente, cogliendo un bellissimo 4° posto al Tour de France e proiettandosi nel mondo dei grandi. Simon, invece, nei primi tre anni da professionista osserva ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates nuovo gioiello britannico. In salita vola - può davvero sognare la maglia rosa? : Un allungo impressionante, per andarsi a prendere la maglia rosa concedendo al compagno Esteban Chaves la vittoria di tappa. Oggi Simon Yates si è candidato sul campo al successo finale del Giro d’Italia 2018, con una prova di forza negli ultimi due chilometri, in cui ha lasciato sul posto tutti gli avversari creando un buco di quasi 30” rispetto a tutti gli altri big. Fino ad ora, diciamolo, non aveva mai dato l’impressione di ...

Giro d’Italia 2018 - il nuovo versante dell’Etna. Una salita che può fare davvero male : Il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 sarà sull’Etna. Quest’oggi, nella sesta tappa, 164 km con partenza da Caltanissetta, i corridori affronteranno il vulcano da un versante inedito, con l’inizio dell’ascesa dall’abitato di Ragalna e il traguardo all’Osservatorio Astrofisico, che per la prima volta ospiterà l’arrivo di una tappa della Corsa Rosa. La prima parte della tappa è caratterizzata da un continuo saliscendi, come nelle ...

«Una civiltà davvero 'cosmopulita' non la puoi sporcare con l'odio» : Una scienza e una tecnologia che non abbiano questo principio a orientarne lo sviluppo, quel protocollo etico a vagliare le ragioni di una ricerca e vigilare sulle applicazioni della sua scoperta, ...

“Michelle - perdonami. Mi vergogno come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scusarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...

Si può davvero votare a giugno? : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio chiede di tornare al voto a giugno. Ma si può fare davvero? Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella può indire nuove elezioni entro giugno?Continua a leggere

La Juve è rimasta al Bernabeu : adesso tremano le gambe - l’incubo “zero titoli” può concretizzarsi davvero : Questa stagione calcistica era iniziata nel peggiore dei modi per la Juventus che il 13 Agosto 2017 perdeva la Supercoppa con la Lazio in modo clamoroso, con il gol di Murgia al 94°. E l’eliminazione dalla Champions League ai Quarti di Finale contro il Real Madrid è arrivata sempre al 94°, al Bernabeu con il rigore di Ronaldo. Rimane il campionato, in cui la Juventus non aveva mai perso due partite in casa nella stessa stagione con ...

Elezioni Molise - sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare : E' una vittoria netta, indiscutibile. Il risultato del Molise "farà capire ai nostri leader che il centrodestra è unito e non si può spaccare". Lo afferma all'Adnkronos il candidato di...

Juve in ginocchio - ora il Napoli può davvero sognare : Il Napoli, al 90', con un potentissimo colpo di testa di Koulibaly, su corner di Callejón, vince a Torino contro la Juventus: 1-0 e meno 1 a quattro giornate dal termine, con i bianconeri chiamati a due trasferte insidiose: a San Siro contro l'Inter e all'Olimpico con la Roma. Nei giorni di Diego Armando Maradona in Italia, i partenopei mettono le mani su uno scudetto che sembrava impossibile. La Vecchia Signora è stanca, smarrita, ...

Quando il Peperoncino può far davvero male - “Carolina Reaper” : Dicono che il Peperoncino aiuti per chi soffre di cuore, aiuti in ambito sessuale e disinfetti in caso di problemi alla gola. Sicuramente è un prodotto naturale dalle tante proprietà (ne parliamo in fondo all’articolo). Ha un effetto sui piatti d’impatto e c’è chi ne trova esaltazione nei gusti, chi ama proprio quel suo trasformare il piatto in qualcosa di speciale. Non deve aver pensato la stessa cosa l’uomo americano, ...

Ginnastica artistica - l’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

F1 : la Ferrari può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per realizzare il sogno : Il Mondiale di F1 2018 è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari: un primo ed un terzo posto nel GP d’Australia, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, sono un’iniezione di fiducia importante. Lewis Hamilton, il poleman, è stato messo dietro e la Virtual Safety Car ha avuto un suo peso innegabile nella vittoria del tedesco. Tuttavia, la Rossa ed il teutonico hanno colto l’occasione e il primo gradino del podio è stato ...

MotoGP - Valentino Rossi può davvero vincere il Mondiale? I 5 motivi per crederci : Valentino Rossi ha iniziato con un promettente terzo posto il Mondiale 2018 della MotoGP. Non ha battagliato sino in fondo con Andrea Dovizioso e Marc Marquez, tuttavia ha riportato sul podio la Yamaha dopo un inverno a dir poco travagliato. Se la casa di Iwata sta lentamente rivedendo la luce, il merito va attribuito per gran parte alle doti da collaudatore del Dottore. Nel 2017 la scuderia giapponese fece i conti con un problema atavico: il ...