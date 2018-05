vanityfair

: Shampoo antigiallo, una salvezza per le bionde e non solo - Vanity - lollobrulli : Shampoo antigiallo, una salvezza per le bionde e non solo - Vanity - Cosmicoblogtwit : I 5 migliori #shampoo #antigiallo su Amazon -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Cambiare colore dei capelli o rinvigorire il proprio è una scelta di bellezza e riflesso di un desiderio di cambiamento. E sebbene basti una seduta dal parrucchiere per stravolgere il proprio look, ci vogliono costanza e i giusti accorgimenti per mantenere vivo il risultato. LEGGI ANCHEEsiste unoblu per correggere il colore delle castane L’arrivo dell’estate con le sue calde giornate di sole, il mix di vento e salsedine che ci attende tra qualche settimana, il cloro o l’uso scorretto di phon e piastre sono tra le cause principali dello sbiadimento del colore delle nostre chiome, che piano piano perdono quell’effetto brillante e acceso della tinta appena fatta per assumere un aspetto opaco, spento e il più delle volte caratterizzate da sottotoni giallastri o aranciati a seconda del colore del capello. Intervenire si può. Grazie a prodotti specifici ad azione color correcting che ...